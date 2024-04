“Hubo intercambios de energía”: Nuevo participante de “¿Ganar o Servir?” reveló que tuvo un vínculo con Gala Caldirola

Al parecer se estaría formando una nueva relación al interior de “¿Ganar o Servir?” y es que Austin Palao reveló que tuvo un affaire con Gala Caldirola.

Todo comenzó cuando fue interrogado por sus compañeros en la habitación de los Señores, en donde el competidor terminó contando sobre su anterior acercamiento con su “amiga” en un evento en Brasil.

“¿Podríamos decir que hubo intercambios de fluidos?”, preguntó la española. “Hubo intercambios de energía”, contestó el peruano.

“Igual algún beso nos dimos. Nos hemos besado. Y besa bien”, confirmó Gala sobre el galán.

Cabe recordar que estos participantes se han visto bastante cercanos durante estos estos primeros días de reality, lo cual ha traído bastante conflictos en el encierro puesto que habría más de una interesada en conquistar al peruano.

La molestia de Faloon con Gala

La otra interesada en el modelo es Faloon Larraguibel, quien durante el más reciente capítulo del reality de Canal 13 protagonizó un fuerte encontrón con Gala a raíz de Austin.

Todo comenzó cuando la española se puso a coquetear con el peruano, esto mientras la exchica “Yingo” y sus amigas lo veían todo. “Voy a ir a buscar esa escopeta. ¡Se pone ahí, no le importan los sentimientos de uno!”, rió la exrostro de Zona Latina.

“Señor, vaya para allá. En la cocina los Señores no pueden estar”, les dijo Larraguibel intentando separar a sus compañeros, provocando, de pasada, una pelea con Oriana Marzoli.

Minutos más tarde, Gala se acercó a Faloon para hablar de la situación: “Tienes una forma de decir las cosas que no se sabe si estás bromeando”, le reclamó.

“No puedo creer que no entiendas una broma, estoy hace rato h… De esa manera hablo yo. No te voy a molestar nunca más porque no lo vas a entender”, se justificó la exchica “Yingo”.

“Faloon, estás muy a la defensiva, llevas todos los días así. ¿Por qué se pusieron a pelear con Oriana? No peleen, no generen conflicto por nada”, le aconsejó Gala.