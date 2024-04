¡Lo asustó! La locura que Anne Hathaway hizo por Ricky Martin a sus 16 años e hizo que él huyera de ella

Ricky Martin es uno de los cantantes más famosos y exitosos que comenzó en esta carrera desde muy joven y tiene miles de fans en el mundo entero, incluyendo famosas actrices.

Una de sus más grandes fans es Anne Hathaway, algo que pocos sabían, y así lo confesó recientemente la actriz durante una entrevista mientras promociona su nueva película The idea of you.

Anne era gran fan de Ricky Martin desde que ella tenía 16 años y cuando trató de conocerlo hizo una locura, al punto que lo asustó y él terminó huyendo.

La locura que Anne Hathaway hizo por Ricky Martin cuando tenía 16 años

Anne Hathaway reveló la divertida anécdota de cuando intentó conocer a Ricky Martin cuando ella tenía 16 años e iba comenzando su carrera como actriz.

La actriz, que en ese entonces no era tan popular, fue invitada a un ensayo de los Billboards Music Awards, y cuando vio al cantante quedó impactada y dijo “oh dios mío es Ricky Martin”.

En ese momento un productor la escuchó y le dijo que si quería conocerlo y ella dijo “¿puedo?”, pero justo Ricky ya se iba.

Ante esto, el productor le dio la idea que corriera detrás de él, y Anne le hizo caso, por lo que comenzó a perseguir a Ricky, pero el cantante se asustó y terminó corriendo y huyendo de ella, y la tildaron de acosadora.

De hecho, personal del evento le llamó la atención a la ahora famosa actriz, y finalmente no pudo conocer a Ricky Martin, e incluso intentó disculparse y se sentía mal y avergonzada por lo que había hecho, pero ahora lo recuerda entre risas y como una divertida anécdota.

En redes ha desatado las risas y aseguran que todas harían lo mismo si ven al cantante para poder conocerlo, además, que esperan que pronto se conozcan.