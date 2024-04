“Mamá, no tienes ni la menor idea...”: Ivette Vergara comparte cariñoso mensaje tras separación

Un emotivo mensaje en sus redes sociales compartió Ivette Vergara, rompiendo el silencio tras su quiebre matrimonial con Fernando Solabarrieta, de quien días atrás se supo que había afirmado que quería “una esposa y no una madre”.

En medio de la tristeza por la ruptura, la animadora de TVN publicó en sus historias de Instagram las palabras de aliento que le envió su hijo menor Iñaki, quien le dedicó un mensaje lleno de amor.

“Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras, me llenas de fuerza y motivación para salir adelante (...) Gracias por estar siempre para mí, te amo”, se lee en un video grabado durante la oscura madrugada en una autopista, sobre un auto en movimiento. Quizás también como una señal que siempre hay que seguir adelante.

Tras esto, la orgullosa madre respondió a las cariñosas palabras.

“Que uno de tus hijos se dé los buenos días con este mensaje... No puedo más de amor, te amo mi vida, @inaki_solabarrieta”, escribió la comunicadora.

Motivo de Fernando Solabarrieta para separarse

Fue el panelista de TV+, Sergio Marabolí, quien desclasificó la situación actual en que se encuentra el comunicador, quien le sinceró que no está en un buen momento anímico ni familiar. Más aún por la información que revelaron en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde aseguraron que habría estado de fiesta “con mujeres hermosas”.

“Está muy afectado y dice que este carrete no es verdad. Está muy afectado por la separación, pero también por el rumor. Habló con Ivette, con su familia, para tomar una determinación en conjunto. Se trató el tema con altura de miras, asumiendo su problema, que ha sido muy difícil superarlo”, reveló.

Pero, lo que más llamó la atención, fue el motivo que Solabarrieta le habría dado a Ivette para poner fin al matrimonio, a quien le habría dicho que no la quería como “madre”.

Según le habría contado a Marabolí, él quiere “una esposa, no una madre”. “(No quiere que) “se sienta como una mamá”. Por este motivo, le habría señalado que no desea que ella esté “asumiendo mis errores, seguir aguantando sus exabruptos”.

Estos “errores” estarían relacionados con su pasado fiestero y consumo de alcohol por el cual se internó en una clínica de rehabilitación en México, durante varios meses.