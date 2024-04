“Me dio rabia, porque yo la admiraba”: Yamila Reyna responde a animadora que la acusó de ser “la regalona” de algún ejecutivo

La animadora TVN, Yamila Reyna respondió al feo comentario que realizó Raquel Argandoña el año 2023, cuando dio a entender que la actriz se convirtió en la “favorita” del canal estatal, producto de una íntima cercanía con algún ejecutivo.

Tras esto, la comediante argentina, quien regresó al teatro luego de una ascendente carrera en la animación del matinal Buenos días a todos, Hoy se habla y el Festival de Viña del Mar, respondió a La Quintrala, confesando que se sintió decepcionada con sus palabras, puesto que ella la “admiraba” y “defendía” de las críticas.

Así lo contó en conversación con el programa “Todo va a estar bien”, cuando Eduardo de la Iglesia le preguntó qué era lo peor que habían inventado de ella.

Ahí, respondió que “todo lo que se ha inventado cuando yo comencé a trabajar en Televisión Nacional este último tiempo, de que el lugar que estaba ocupando era porque seguramente me había acostado con algún empresario o uno de los directores del canal”.

Según explicó, en el momento “me dio rabia por de quién vino, porque fue una mujer, porque a esa mujer yo la admiraba, yo la defendía siempre cuando se le criticaba, porque personalmente le había dicho cuánto la admiraba y me sorprendió, no me lo esperaba. Al principio me dio rabia, pero ya después me daba risa”, reconoció.

Además, aclaró que fue “tan mala la mentira” que el supuesto galán con influencias y poder, entró tres meses después, cuando ella ya trabajaba en el canal.

“Es loco, porque es heavy cómo luchamos para tener una igualdad y finalmente seguimos siendo machistas, en que una mujer tiene que ocupar un puesto porque simplemente se tiene que acostar con alguien”, lamentó.

Sin embargo, Yamila aclaró que “fue la gente la que me eligió, me probaron en el matinal, marcó, le fue bien, la dupla con Gino Costa funcionó y por eso nos quedamos. Yo estoy tranquila, yo sé que he hecho mi carrera a punta de trabajo, que mis rodillas están impecables, mi amor, no tienen ni una marca, la he hecho a punta de esfuerzo”, recalcó sin perder el humor.

¿Qué dijo Raquel?

Fue justamente hace un año, cuando Argandoña lanzó el feo cuestionamiento, ninguneando el trabajo de Reyna.

“Perdón, ¿y la regalona? La argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto (...) es simpática ella, pero por Dios que habla. Tiene un muy buen padrino (...) Para estar de co-animadora en un matinal, perdón, uno tiene que haber hecho una carrera más o menos de años, a menos que hagan la carrera corta, que eso dura muy poco”, dijo en su programa Tal Cual de TV+.