“Me siento una mujer rehabilitada”: Constanza Capelli asegura que ya está “sanada” de su “adicción a las drogas”

Convencida que ya está “sanada” de sus adicciones “a las drogas”, Constanza Capelli por estos días está abocada a liderar una campaña de venta de clóset del centro de rehabilitación Reinvéntate, institución a la cual apoya junto a su madre en su afán por trascender en su cambio de vida con otros adictos en proceso de rehabilitación.

Ya en enero de este año la ganadora de “Gran Hermano” había organizado una venta de este tipo para costear la internación de Mauricio, un joven adicto a quien ahora Capelli busca costearle lo que resta de su tratamiento con esta nueva actividad en la que habrá el próximo sábado 4 una serie de prendas, entre otros, de los chicos reality Gala Caldirola, Maxi Ferres y Silvina Varas.

La “sanación” de Constanza Capelli

“Pudimos becar a una persona y Mauricio lleva dos meses absolutamente limpio. Esto involucra a una familia y es súper importante que ellos puedan apoyar. Por eso no es salvar a una persona, sino rehabilitar a toda una familia entera”, asegura Capelli en lun.com.

Hace unos meses sentí un cambio que no había sentido antes a pesar de que he estado limpia mucho tiempo — Constanza Capelli

Aún en terapia, pero no por consumo de drogas, Cony revela que su deseo con esta iniciativa es “no parar de meter gente y rehabilitar familias, así que vamos a seguir con distintas iniciativas hasta que él (Mauricio) se recupere”.

Tamaña empresa, reconoce la ganadora de “Gran Hermano”, llega en su propio camino de sanación. “Hace unos meses sentí un cambio que no había sentido antes a pesar de que he estado limpia mucho tiempo. He tenido problemas emocionales súper fuertes desde que salí del reality y creo que eso es absolutamente normal, porque mi vida cambió por completo”.

“¿Y por qué me siento rehabilitada? Porque ya no lucho contra ello, para mí ya no es una opción. Cada vez que tengo un problema, no lo busco evadir drogándome ni con cualquier tipo de otro ansiolítico que me pueda hacer daño. Ya no estoy fumando, poco y nada salgo, no estoy evadiendo con ningún tipo de sustancia mis problemas y siento que eso es la rehabilitación”, sincera.

“Tú puedes dejar de consumir drogas y seguir teniendo esa angustia de querer hacerlo, pero no lo haces. Sin embargo, yo ya no tengo eso. A mí ya no me causa angustia el no consumir, para mí no es una opción. Creo que mi equipo de sicóloga y siquiatra hicieron un trabajo tan lindo. me siento tan bien con cómo estoy”, reconoce Capelli, quien asegura que “yo me siento una mujer rehabilitada y sanada de la adicción a las drogas”.

“Sé que se puede y por eso estoy muy contenta. Superé una enfermedad tan difícil como el cáncer”, concluye Constanza.