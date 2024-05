¿No hubo pelea? Thalía llama mitoteros a los que dicen que discutió con Becky G

A raíz de las especulaciones que se armaron sobre el clip donde parece que Becky G y Thalía estaban teniendo una discusión en pleno escenario de los Latin American Music Awards 2024, una de sus implicadas ha salido a aclarar todo el asunto.

Primero se había comentado que Thalía le había pedido a la chica junto a Becky G que se fuera a cambiar de vestido porque era muy parecido al suyo y la intérprete de “Sin Pijamas” la estaba defendiendo.

Sin embargo, algunos consideran que la protagonista de “María la del Barrio” no sería capaz de eso, en especial, porque la otra famosa no tendría tiempo de cambiarse y volver para realizar la presentación, por lo que tuvo que haber sucedido otra cosa.

Thalía afirma que ella y Becky G estaban hablando sobre sus presentaciones

El primero en salir a desmentir el rumor de la supuesta pelea entre Thalía y Becky G, fue Carlos Ponce, quien se encontraba en medio de las dos divas y aseguró que estaban discutiendo por unas hamburguesas.

Thalía decidió responder al video de Carlos Ponce a través de TikTok y, aunque al principio le siguió el juego, después aclaró que todo había sido un invento de los “mitoteros”.

“De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo”, relató la cantante y actriz.

@thalia Ya ni en mis novelas, hay tanto drama🤣🤭🤪 ven que fácil inventan cosas los que no tienen nada que hacer 😂 Aqui solo hay PURO amor a la mexicana y nos amamos #beckyg #alejandraespinoza 🫶🏼🥰#carlosponce ♬ original sound - Thalia

Y añadió: “ella nos estaba diciendo ‘es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’, entonces yo le digo ‘por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’, eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos”.

Thalía finalizó el video diciendo que ella se llevaba bien con todos los presentadores de los Latin Ama 2024, que en realidad se la pasaron muy bien y no había necesidad de inventar chismes, no obstante, algunos usuarios le comentaron que no le creían y esperarán a escuchar la versión de Becky G.