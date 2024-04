Yamila Reyna le tira flores a Rodrigo Sepúlveda y aclara que no sería bueno copiar su estilo: “Estaríamos todos enojados...”

La actriz y presentadora Yamila Reyna estuvo invitada al programa ‘Todo va a estar bien’, donde comentó junto a Eduardo de la Iglesia, cómo fue estar al frente del matinal de TVN, ‘Buenos Días a Todos’.

PUBLICIDAD

Mencionó que en un principio pensó que la gente la podía cuestionar, por ser argentina y estar en el “matinal de todos los chilenos”, pero precisó que ya “me han adoptado y dije bueno, ‘estoy acá dando lo mejor de mí'”.

Recomendado

Sí aclaró que uno de los problemas que tuvo es que debió medirse en las cosas que podía decir al aire. “Me tuve que frenar muchas veces con cosas que pasan en el día a día, y no poder decir lo que pñenso porque entiendo que estoy al frente del matinal”, precisó.

Consultada sobre específicamente los temas en los que debió medirse, Reyna indicó que “muchas veces todos los casos de violencia, inseguridad, abusos sociales, todas esas veces quise decir muchas cosas, pero no puedo decir en cámara”.

Apareció Sepu en el horizonte

Eduardo de la Iglesia le preguntó por Rodrigo Sepúlveda, periodista de Mega que ha cultivado un fiel estilo a la hora de dar las noticias, con un estilo frontal, que muchas veces recuerda a Mauricio Israel.

“Es fantástico, imagínate que fuéramos todos ‘Sepu’, saldríamos a matar a todo el mundo, a mí me encanta el ‘Sepu’, me encantaría poder expresarme como él, pero no es positivo que todos fuéramos ‘Sepu’, porque estaríamos todos enojados muchas veces”.

Por otro lado, le preguntaron cuál es el problema de Chile, y la argentina bien pensativa y cuidando sus palabras, respondió que a nuestro país le falta “aprender a escuchar al pueblo, ese es el problema, de siempre”.

Explicó que la gente pide claramente lo que necesita, pero no se hace nada por satisfacer las necesidades de la gente.