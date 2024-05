¿Zendaya volverá a la música? Esto dijo la artista

Zendaya se ha posicionado como una de las actrices más reconocidas en la actualidad, aunque recordemos que comenzó su carrera también como cantante, en la serie ‘Shake It Up’, de Disney, donde mostró su talento vocal, es por eso que ha causado gran emoción que se ha abierto la posibilidad de que la artista retome esta faceta.

Aquí te compartimos qué es lo que se sabe, pues muchos fans han manifestado que extrañan ver a la artista cantando y sobre los escenarios.

Zendaya responde si podría volver a la música

Durante una entrevista en ‘The Jennifer Hudson Show’, la famosa repasó su carrera y se detuvo en su experiencia en el mundo de la música. En ese momento, la conductora del programa le preguntó si tenía interés en regresar a cantar, a lo que la actriz respondió:

“Si llegara el momento adecuado lo haría, porque me gusta crear cosas para mí misma. Y si se diera el momento, creo que lo haría, quizá publicar algo pequeño”, expresó Zendaya.

Ante esas palabras, el público respondió con un gran entusiasmo, pero la protagonista de ‘Dune’ dijo: “¡No enloquezcan! Ya veremos, quizá algún día se dé”.

En otro momento de la entrevista, sin alejarse de su pasión por el canto, Zendaya afirmó:

“Amo la música, y es algo que me resulta muy especial. Creo que formar parte de la industria musical, no necesariamente arruinó el disfrute de la música, pero eso sí pasa cuando la mezclas con los negocios. Porque a veces puede no sentirse muy bien”.

Así fue la faceta musical de Zendaya

Desde su ascenso a la fama en la exitosa serie de Disney Channel “Shake It Up”, la artista mostró su talento vocal.

La carrera musical de Zendaya despegó con su álbum debut homónimo, lanzado en 2013. El álbum presentaba un sonido fresco y contemporáneo, fusionando el pop con elementos de R&B y electrónica, y recibió elogios tanto de críticos como de fans. Canciones como ‘Replay’ y ‘Something New’ destacaron su habilidad vocal y su capacidad para crear melodías pegadizas que resonaron con el público.

Además de su trabajo en solitario, la artista colaboró con otros artistas de renombre, ampliando aún más su alcance en la industria musical. Su colaboración con el rapero Chris Brown en la canción ‘Something New’ fue especialmente aclamada, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales.

Su participación en la exitosa película musical ‘The Greatest Showman’, donde interpretó el papel de Anne Wheeler y contribuyó con su talento vocal a la banda sonora, le valió elogios adicionales.

Cabe señalar que la artista decidió dejar de lado su faceta musical, para enfocarse de lleno en la actualidad, donde se ha consolidado.