El vestido de Selena Gomez que casi la deja expuesta tras presentación de libro de su novio

Selena Gomez y Benny Blanco se convirtieron en una de las parejas sorpresas desde que confirmaron su romance a finales de 2023 y desde entonces no han parado de presumir lo enamorados que están.

PUBLICIDAD

Aunque son muchas las criticas que han recibido, en especial la cantante, luego que el mantuviera una estrecha amistad con Justin Bieber y la llegase a criticar por no superarlo, la pareja se ha mostrado complementada, pues al parecer el amor ha causado que dejen el pasado atrás.

Recomendados

Recientemente, la pareja celebró el lanzamiento del libro de Benny y lo hicieron con algunas postales que han dado de qué hablar en redes sociales.

El vestido de Selena Gomez que casi la deja expuesta

“Muy orgullosa de @itsbennyblanco, ¡Open Wide ya está disponible!”, escribió la actriz de Only Murders In The Building junto a la imagen.

En la postal se puede ver a la famosa lucir un hermoso vestido negro con puntos blancos con escote cuadrado y tirantes gruesos, mientras su pareja la abraza por debajo de su pecho, causando presión y casi dejando expuestos sus senos.

El estilo de Gomez es uno de los más elogiados de Hollywood pues siempre sabe cómo lucir hermosa y elegante para cada ocasión. Su look podría ser una de las apuestas más buscadas para esta nueva temporada de verano.

Selena Gomez / Benny Blanco La cantante presumió un look de verano. (Instagram (@selenagomez))

En otra publicación, Selena volvió a causar furor tras aparecer besando la entrepierna de su pareja en una foto de la portada de su libro.

Benny se encargó de contar cómo es su manera de conquistar a la intérprete a través de la comida, demostrando lo detallista que suele ser a diario con ella.

“Me desperté temprano esta mañana y pensé: ‘Quiero hacer algo bueno por mi novia’. Estaba pensando, cada vez que quiero ponerle una sonrisa en la cara o echar un polvo, simplemente le hago bistec”, contó.

De igual manera mencionó como logra poner de buen humor a Selena gracias a sus habilidades culinarias.

“Hábilmente frió papas, elaboró su propio aderezo para ensaladas, batió un poco de crema y asó el bistec antes de entregar el plato a la casa de Selena. Voy a escribir una linda notita y la dejaré junto a su cama para que pueda comerla más tarde. ‘¡Te amo! ¡Duerme bien! ¡Te hice bistec!’”, le dedicó.