“Era desesperante”: Faloon sinceró en “¿Ganar o servir?” su mala relación matrimonial con Jean Paul Pineda

Una emotiva y desgarradora confesión realizó anoche Faloon Larraguibel en el reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13, donde la animadora reveló detalles de su tormentosa relación matrimonial con el futbolista Jean Paul Pineda.

PUBLICIDAD

Los impactantes episodios de maltrato intrafamiliar los contó la exfigura de VíaX cuando sus compañeros le consultaron por su relación con Pineda y las informaciones que de ellos se han publicado en los medios de comunicación.

Recomendado

El desahogo de Faloon Larraguibel

Aclarando de entrada que su intención es no dejar el departamento donde ambos viven junto a sus hijos, Faloon expuso que su encierro en el programa lo hace por sus hijos y que ellos son la razón por la que aguantó una serie de situaciones violentas en su matrimonio.

Una semana antes yo había pedido orden de alejamiento porque tenía un poco de miedo, pero no me la dieron y pasó esto — Faloon Larraguibel

“No me voy a ir del departamento porque ahí es donde viven mis hijos. Yo con ellos ando siempre, no los dejo. Estoy aquí por ellos al final, no quiero que ningún hue*** me diga: ‘Agarra tus hue*** y sal de acá’. Todas mis decisiones fueron siempre en base a mis hijos. Equivocadamente, porque una se siente culpable”, recordó con pena.

El momento fue tan duro, y las confesiones que daba Faloon causaban tanto impacto entre sus compañeros de encierro, que la animadora no se contuvo y rompió en llanto al recordar los problemas que tuvo incluso por trabajar en programas de TV.

“Él era un machista, no quería que yo trabajara. Me preguntaba: ‘¿Por qué te ponís esa ropa?’ ‘¿Es para provocar a los invitados a tu programa?’. Les escribía a los invitados, un doctor, un abogado invitado, me decían que él les escribió. ¡Qué vergüenza! Era desesperante. Yo llegaba a dudar de lo que estaba haciendo, pensaba que a lo mejor estaba haciendo algo malo”, sinceró.

Todas mis decisiones fueron siempre en base a mis hijos. Equivocadamente, porque una se siente culpable — Faloon Larraguibel

“Estoy aquí, estoy viva. Nada más de lágrimas”, agregó, intentando poner fin a su inesperado desahogo en pantalla, algo que no pudo hacer debido a los gestos de apoyo y contención que le dieron, entre otros, Luis Mateucci y Blue Mary.

Tras ello, recordó que días antes de la agresión de su marido, ella incluso fue a tribunales para pedir una “orden de alejamiento”, que finalmente no le dieron. “Una semana antes yo había pedido orden de alejamiento porque tenía un poco de miedo, pero no me la dieron y pasó esto”, contó.