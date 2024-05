La canción con la que Clara Chía y Piqué se burlaban de Shakira cuando eran infieles: es de un colombiano

Aunque ha pasado bastante tiempo desde su separación, la polémica conformada por Shakira, Clara Chía y Piqué sigue dando de qué hablar. Sobre todo gracias a nuevas revelaciones que van surgiendo y que dan cuenta de cómo se desarrolló esta presunta infidelidad que dinamitó los 12 años de romance entre los famosos.

Se conocieron en 2010 a propósito del Mundial de Fútbol y tuvieron dos hijos: Milan y Sasha. El amor se esfumó en 2022 cuando confirmaron su separación, pues el deportista habría conocido a la estudiante en un pub de Barcelona donde trabajaba y se involucraron románticamente.

¿Cuál era la canción que servía a Clara Chía y Piqué para burlarse de Shakira?

Según el reporte de Soy Carmín, precisamente en ese bar reproducían constantemente una canción que le sirvió a la actual pareja para juntarse y que hacía que Clara Chía y Piqué se burlaran de Shakira de manera indirecta.

Esto lo confesó la tiktoker @stella.jou, quien asevera haber compartido labores con la propia joven de 25 años cuando todavía era mesera. “Se mostraban como cualquier otra pareja”, confesó, aseverando que no tenían tapujos en manifestar su atracción públicamente, pese a que todavía estaba con Shakira.

“Clara y Piqué tenían una canción que se llama ‘Sobrio’ de Maluma. Esa canción, siempre que la poníamos en el bar de copas, Clara se volvía loca y siempre la cantaba”, agregó la mujer, dejando ver que se sentían identificados con la letra.

Este tema del también colombiano recita partes como “quiero aprovechar, ya que estoy toma’o, pa’ poder decirte todas las cosa’ que me he guarda’o. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña”.

Igualmente canta Maluma: “te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio. Pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo, mi orgullo lo mando al demonio”.