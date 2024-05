¿La primera pareja del reality?: Fran Maira y Claudio Valdivia protagonizan coquetos momentos en “¿Ganar o servir?”

En el último capítulo de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, los coqueteos entre Fran Maira y Claudio Valdivia aumentaron considerablemente y la tensión que existe entre ellos es palpable, lo cual se evidenció en diversas ocasiones en múltiples escenarios.

El primero sucedió mientras el hermano de Jorge Valdivia estaba recostado sobre la falda de la joven, y ahí es cuando Claudio conversó con Fran coquetamente. “Tienes una cara de lobo increíble. Tierno pero peligroso”, le comentó la joven.

Cuando el ex futbolista le preguntó si le incomoda que esté así con ella, Fran contestó: “Si me incomodara no estarías ni cerca mío”. “¿O sea que te gusta que esté cerca de ti?”, preguntó de vuelta Claudio. “No dije eso (...) No te voy a responder más, me pones nerviosa”, admitió ella. Este intercambio fue interrumpido por Pangal Andrade para preguntarle sobre la comida de los sirvientes.

“Tengo ganas de todo...”

Más tarde el coqueteo entre ambos continuó cuando se encontraban solos en el segundo piso. “No soy tan fácil. Aparte a mí me gustan cosas que no creo que te gusten como morir en el intento”, le manifestó Fran a Valdivia. “¿Y quién te dijo que no me gusta?”, le respondió él. “Tienes cara de que no”, fue la réplica de ella mientras se alejaba y miraba a las cámaras.

Luego ya fueron más explícitos. Interrogado por Fran acerca de si le interesa Blue Mary, el hermano de Jorge Valdivia opinó que la locutora es “fome” y que la que de verdad le interesa es Fran. Él fue llamado, y Fran la dijo que se retirara, pero él no se movió y le contestó que no lo mandaba, todo de una manera coqueta y desafiante

“Tú no me mandas a mí”, le dijo Valdivia, y Maira le contestó “¿Quieres apostar? Hagamos una apuesta. En dos semanas te tengo aquí (en la palma de mi mano)”. Él reclamó que era mucho tiempo y no quería esperar tanto, “tengo ganas de todo”, confesó el ex “Año 0″. Así que renegoció Fran y le dijo “tres días y te voy a tener aquí”. “Me gusta el juego”, respondió juguetonamente Claudio antes de irse.