Las pistas que confirman que Belinda no dedicó su último tema a Nodal sino a otro famoso ex

Mucho se ha hablado sobre a quien estaría dirigido el tema ‘300 noches’ de Belinda junto a Natanael Cano, pues aunque todo apuntaba a que contaba con dardos hacia Christian Nodal, ex prometido de la cantante y a quien le dedicó el sencillo ‘Cactus’ al parecer ahora ha apuntado contra otra de sus ex parejas.

PUBLICIDAD

Antes de su regreso a la música, la cantante había dejado claro que sus sencillos hablarían del desamor pues volver a la música la ayudó a drenar sentimientos acumulados del pasado, por lo que sus temas abordan su vida privada y amorosa.

Recomendados

Ahora a través de las redes sociales, internautas se han encargado de descifrar las pistas que ha dejado Beli y a lo que fue uno de sus antiguos y sonados noviazgos.

Belinda y el ex al que le dedicó ‘300 noches’

Al mejor estilo de Shakira, Belinda ha facturado con sus corridos coquette en los que no ha tenido miedo de lanzar distintas indirectas a sus exparejas y ahora lo ha hecho contra el futbolista Giovani dos Santos.

En el audiovisual del corrido tumbado se ha podido apreciar la aparición de un toro, que sería la representación del signo zodiacal de su ex novio, Tauro. También sumó un brazo con ‘tornillos’, la cual han comparado con la famosa ‘beliseñal’, un gesto que Giovani dos Santos solía hacer cada vez que anotaba un gol, en su video la intérprete menciona que no ouede moverlo más.

Belinda / Giovanni Dos Santos La cantante sigue lanzado dardos sobre sus relaciones pasadas. (Twitter)

Otro elemento que ha llamado la atención de los belifans ha sido el péndulo de Newton , que representa la idea de que “cada acción tiene una reacción”, al igual que algunos cuadros cuadros con imágenes del test de Rorschach , utilizado para evaluar problemas psicológicos. Y es que tras su separación del deportista, Belinda habría expuesto que Giovanni era mitómano.

Belinda 300 noches es el último tema de la cantante. (Twitter)

De igual manera, la también actriz agregó un reloj que marca “02:10″, un número que ha recordado que en el 2010 fue que le pusieron fin a su relación. Al igual que Natanael apareció con una playera Balenciaga inspirada en un jersey de fútbol.

Eso han sido algunos elementos visuales que Belinda ha aplicado sobre su antigua relación, pero en cuanto su letra también ha dejado algunas pistas como usar la frase “extraño” la cual repitió en varias oportunidades y muchos lo han relacionado con el texto que colgó Dos Santos hace unos años atrás en Twitter donde expresó: “Veo que todavía me extrañas”.

Belinda y Giovani dos Santos fueron una de las parejas más comentadas, pues aunque muchos aseguraban que no eran compatibles, ella solía estar presente en cada uno de los partidos que disputada su novio, tras mantener una relación entre 2008 y terminar en 2010.

“Lo di todo y no se nos dio, no fue por mí que no funcionó”, fue otra de las frases que usó la famosa.