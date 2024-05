“Les voy a decir la verdad”, Thalía da su versión sobre la supuesta pelea con Becky G

En las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Becky G aparentemente discutiendo con Thalía, lo que generó toda una ola de comentarios sobre qué pudo haber motivado la supuesta pelea, ocurrida la semana pasada durante el entretiempo de la entrega de los los Latin American Music Awards 2024 en Las Vegas, donde ambas participaron como presentadoras.

En la grabación se ve a Becky G molesta y reafirmando con su mano, mientras hablaba con la mexicana. En medio de ellas estaba Carlos Ponce, y del otro lado de la cantante de ‘Sin Pijama’, se encontraba la conductora Alejandra Espinoza.

En las redes, los usuarios interpretaron lo sucedido como una discusión entre las cantantes, incluso Ponce se veía alterado, mientras miraba a Thalía.

Aunque Becky G sigue en silencio tras el viral video, la estrella mexicana dio su versión a través de un video en TikTok, aseverando que no estaban peleando.

“La gente es mitotera y chismosa. Les voy a decir la verdad de lo que estábamos hablando”, dijo Thalía luego de presentar un monólogo de ella bromeando sobre una versión de que la pelea fue por quién se comió las hamburguesas.

La actriz y cantante prosiguió expresando que “de lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo: ‘Es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado’. Entonces, yo le digo: ‘Por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar’. Eso es todo, no sean mitoteros, ni chismosos”.

Thalía aseguró que ella y Becky G se aman. “Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien”.

Destacó: “Ya ni en mis novelas, hay tanto drama, ven qué fácil inventan cosas los que no tienen nada que hacer. Aquí solo hay PURO amor a la mexicana y nos amamos”.

Comentarios por explicación de Thalía sobre lo sucedido con Becky G

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar en el video de Thalía y los fans de Becky G afirmaron que las caras de la reguetonera no mienten y que sus gestos dicen que allí sí hubo una pelea.

“Yo le creo a Becky G y sus caras no mienten”, “¿Dónde está la gente que lee labios en éstos momentos?”, “pero ¿Por qué te torció Becky G los ojos?”, “¿Por qué la Becky G hacía esas caras pues?”, “y Becky porque te revuelca el ojo”, “no, no creo que sea eso, a Becky G se le veía su cara como que estaba enojada, seguro que no va a decir la verdad”, fueron algunos comentarios.