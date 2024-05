Berta Lasala relató su intenso viaje por Europa a través de Tinder Internacional: “Al otro día en la mañana vi que pagué...”

La querida actriz Berta Lasala regresa al estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, después de su paso por el programa de cocina “Top Chef VIP”, en donde se coronó como una de las participantes más queridas del espacio.

Ella será recibida después de la entrevista que Julio César Rodríguez le hará a Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo, y antes de la llegada de Miguel Acuña, quien es el último invitado.

La actriz de producciones como “Adrenalina” y “Piel Canela” hablará sobre su reciente soltería después de su separación del actor Daniel Alcaíno, específicamente sobre su travesía a través de la aplicación para citas Tinder, en su versión Internacional.

“Estaba un día con una amiga en un bar, más aburridas y copeteadas. Entonces, mi amiga me dice: ‘amiga, búscate un pinche’. ‘¿Cómo me voy a buscar un pinche?’ (preguntó Berta) ‘No, cómo me voy a buscar un pinche por Tinder, todos me conocen en Chile, imagínate van a llegar a gallos interesados o gente que me de miedo’”, confesó.

Su viaje por Europa... por Tinder

En esa instancia ella recordó que frecuenta una localidad en Barcelona llamada Poblenou (Pueblo Nuevo en catalán), entonces decidió hacerse una cuenta de Tinder para ese sitio. “Le pasé la tarjeta a mi amiga, me empieza a hacer un Tinder Cataluña, y yo digo ‘ay qué entretenido’, porque esta gente debe ser más moderna y no machista”, continuó Berta.

“Otra amiga que está al lado dice ‘son super machistas los catalanes, sal de ahí’. Me voy a Holanda, todos lindos, claro que no entendía nada así que dale con el traductor. Era demasiado, pero me di cuenta de cómo era, por ejemplo, el holandés que es práctico, esta gente es muy buena para mí”, agregó.

Su viaje por Europa a través de Tinder prosiguió. “Me fui a Italia, ahí tengo lo mío, llegar ahí donde mi patria y eso sí son chamullentos. Como ya había pagado el mes, yo no me salgo nica. Al otro día en la mañana vi que pagué $22.000, por esta cuestión, saqué la tarjeta y dije: ‘se acabó Tinder para mí’. No es lo mío, no me gusta, creo que me va mejor en vivo y en directo”, cerró Berta Lasala.