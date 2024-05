“El ADN salió negativo, pero no fue legal, fue inventado”: Camila Recabarren reveló qué pasó con el papá de su hija tras enterarse que estaba embarazada

Camila Recabarren sorprendió a sus compañeros y compañeras de “¿Ganar o Servir?”, esto luego de revelar desconocidos detalles del papá de su hija.

Todo comenzó cuando la modelo comentó sus intenciones de convertirse nuevamente en madre: “Quiero otra hija, pero para conectar más con el embarazo”, aseguró la exMiss Chile, mientras tanto Faloon Larraguibel le comentó que ella igual le gustaría ser mamá otra vez si es que el proceso “no fuera tan largo”.

Eso sí, Camila afirmó que cuando estaba embarazada no lo pasó nada bien gracias a los medios de comunicación, especialmente los dedicados al espectáculo.

“Me hicieron mierda la farándula a los nueve meses de embarazo”, reveló, mientras que Blue Mary le comentó que tal vez fue esta la razón por la que no disfrutó esta etapa.

Posteriormente, le consultaron por qué encabezó tantas portadas en ese momento, a lo que Recabarren contestó: “Porque yo estaba en pleno Miss Chile, después llegué de China y estaba embarazada con corona y todo. Los diarios decían ‘Camila no sabe quién es él papá de su hija’ y en todos los programas hablaban de todo”.

“Las periodistas se metían dentro de los hospitales”, recordó la modelo.

“Que violento”, aseguró Faloon sobre la historia.

El papá nunca la reconoció

En esa línea, Camila reveló que ese no era el único problema por el cual estaba atravesando en aquellos años, puesto que “lo peor era la relación de pareja. El loquito la negó, de un programa me pedían ADN...”.

Tras haber salido del hospital, le preguntó a este hombre si es que quería ponerle sus apellidos y le dijo que prefería hacerse los exámenes antes de hacer esta acción.

“¿Él nunca la reconoció?”, preguntó Blue Mary.

“No, porque el ADN salió negativo, pero no fue el ADN legal, fue inventado, él lo hizo por su cuenta. Ahí quedó, pero me encanta como estamos”, reveló Camila, dejando sorprendidos a sus compañeros.