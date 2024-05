‘Ganar o Servir’: Gala Caldirola encara a Austin Palao, pero le piden que no se arrastre

Desde que pisó la casona de ‘Ganar o servir’ Austin Palao se robó las miradas de algunas participantes, pero sobre todo de Gala Caldirola; con quien además coincidió en Río de Janeiro hace semanas atrás.

Ha pasado tan solo una semana de la llegada del modelo peruano al reality de Canal 13 y los coqueteos han estado a la orden del día, pero quien ha sido más directa es la española. Pues ante un cuestionamiento de Austin no titubeó y le declaró amor. “El que tengo adelante”, respondió luego de que le preguntara si le gusta alguien.

Y tras dejarse ver en cómodas conversaciones sobre la cama entre miradas y sonrisas, Gala Caldirola le contrapreguntó en el reciente capítulo de ‘Ganar o servir’. “¿Y yo te gusto un poco?”. “No sé”, contestó Austin Palao tímidamente. “Digamos que sí, hay un gusto”, agregó. “Entonces me destaco un poco”, expresó la también influencer con una enorme sonrisa en su rostro. Y a los segundos saltó encima del modelo.

Las advertencia a Gala Caldirola en ‘Ganar o servir’

El momento emocionó a muchos televidentes. Después de todo es una de las parejas que todos pronostican dentro del nuevo reality show de Canal 13. Sin embargo, hay quienes le advirtieron a la española que la gestualidad de modelo deja mucho que desear.

“Yo creo que a él no le gusta”, “A él no le gusta, no haya como sacarse la de encima”, “Se nota que a él ni le gusta para nada”, “Pero casi lo obliga a decirle que le gusta”, “El chico no está muy interesado”, comentaron en la cuenta de TikTok de Ric La Torre.

Otras personas le sugirieron que no sea tan obvia, “no se arrastre” a los brazos de Austin Palao y le dé su espacio: “Ay Dios se le tira encima”, “Solo le faltó ponerse el lazo”, “Al toque se le ofrece”, “Ella lo persigue todo el rato”.