Karol G se desquita elegantemente de las marcas que le dieron la espalda antes de su éxito

Karol G se ha convertido en una de las cantantes del momento ante el avasallante éxito mundial que ha cosechado gracias a su talento, belleza, y carisma ante su público, por lo que ha logrado subir como la espuma dentro de la industria musical.

En medio de su nueva gira mundial, La Bichota ha ofrecido una entrevista al show de Juanpis González donde abordó algunos temas personales que ha enfrentado a lo largo de su camino cantante y se ha hecho viral en redes sociales por algunas situaciones con las que ha tenido que lidiar.

Y es que si bien, la colombiana se encuentra dentro de las cantantes más comentadas de los últimos tiempos, no siempre contó con este apoyo, pues sus inicios en la música los dio desde que era apenas una adolescente, pero tuvo que recorrer varios escenarios y momentos hasta llegar a la cima.

Karol g y su manera de desquitarse con las marcas que le dieron la espalda

Carolina Giraldo como es el nombre real de la cantante nacida en Medellín, (Antioquia) tocó varias puertas antes de ser famosa, y no solo al intentar abordar a distintos cantantes famosos, sino también ha reconocidas marcas de moda con las que no tuvo la mejor experiencia.

“Yo siento que fue la forma en la que de pronto me dijeron que no. La forma. Un dicho que es de nosotros acá y es lo cortés, no quita lo valiente, eso lidera en mi vida y no le niego el saludo a nadie”, expresó.

Y es que algunas de ellas preferían no apostar en una cantante poco conocida, por lo que fue rechazada en varias oportunidades y aunque la famosa no mencionó el nombre de dichas firmas, si contó cómo ha sido su elegante manera de desquitarse ante dicha situación.

“De pronto en ese momento no me iban a vestir porque hacerlo no significaba nada impactante para su marca, puedo entenderlo. Hubo gente que fue muy brusca para decir eso, el día de hoy sí lo recuerdo muy bien, saludo y todo, pero si me quieren vestir, simplemente hay otras marcas con las que me puedo vestir y busco otra opción”, remarcó dejando claro que evita ser imagen de quienes un día la rechazaron sin tacto alguno.

Esta no fue la única experiencia que la diva de 33 años ha vivido pues también recordó el día que intentó comprarse un vestido de la marca Versace y su tarjeta no logró pasar en el momento.

“¿Tu primer vestido en Versace no lo pudiste comprar, no pasaban las tarjetas en la tienda, en España? Son historias, hay que contarlas. Tocó salir de la tienda, buscar efectivo y decir ey, parce, ya me consignaron”, relató el presentador en medio de risas.

La anécdota dejó sonrojada a la intérprete al no contar con que el presentador conocía dicha historia, sin embargo, se tomó con humor el momento.

“Como cuando a uno le decían cuando estaba chiquito… ¿Cuánto vale eso? Tanto, ¡Ay bueno, ya le voy a decir a mi mamá que si me da la plata y ya vengo! Así fue ese día”, expresó.