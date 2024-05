“No crean todo...”: Carla Jara se refiere a supuesta “advertencia” a Kaminski por entrevista en Podemos Hablar

A días que el programa Podemos Hablar emita la entrevista de Francisco Kaminski hablando de su romance con Camila Andrade, Carla Jara, salió a desmentir que en caso de que su exmarido cuente alguna mentira -de ella o sobre el quiebre matrimonial- revelaría unos audios que harían detonar una bomba mediática.

PUBLICIDAD

Fue en el espacio Que te lo digo de Zona Latina donde el trío farandulero aseguró que la exchica Mekano tenía guardado un as bajo la manga, en caso que su ex pretenda dejarla como mentirosa frente a todo el país.

Recomendados

Si bien, Jara no desmintió tener el audio, lo que sí descartó fue haber “advertido” a Kaminski, Por lo tanto, la bomba igual podría explotar, sin previo aviso.

“Oye inventan tantas cosas, yo no he advertido a nadie. No crean todo lo que dicen los programas de farándula”, publicó.

¿Qué dijeron en Que te lo digo?

Fue el periodista y animador Sergio Rojas, quien aseguró que el cercanos a Carla Jara le contaron que ella estaría esperando a ver qué dice Kaminski, para apretar play y reproducir una audio que dejaría muy mal parado al locutor radial y excompañero de Andrade en Caja de Pandora de La Red.

“Lo que diga hoy Francisco podría ser su condena televisiva. Carla Jara está esperando la entrevista que se va a grabar hoy, para ver si exhibe pruebas, audios y mensajes que terminarían por sepultar la carrera televisiva de Kaminski. Carla Jara estaría esperando esta entrevista, porque me indican desde el círculo cercano de Carla Jara que ella tendría audios y grabaciones de hace un par de semanas, de Francisco bien fuera de sí, por teléfono”, añadió.

La entrevista saldrá emitida el domingo en CHV, en la nueva edición de Podemos Hablar, programa que ahora va dos días a la semana, tras el retorno en gloria y majestad de la farándula.