“No le llega ni a los talones”: las veces que Camila Parker imitó los looks de Lady Di y se ganó el odio de las redes

Más de dos décadas han pasado desde que falleció la princesa Diana y todavía sigue siendo un ícono de la moda global. Muchas personas han imitado su manera de vestir, incluso Camila Parker Bowles, quien en 2005 contrajo matrimonio con el actual rey Carlos III, el viudo de Lady Di.

Camila Parker intentó imitar el estilo de Lady Di: “Nunca será como Diana”

La actual reina consorte no solamente ha imitado el estilo, sino hasta los colores y accesorios que llegó a usar Diana de Gales en sus apariciones públicas más populares.

Por ejemplo, cuando ambas estuvieron de visita en el Vaticano y se encontraron con el papa, Diana de Gales conoció a Juan Pablo II en 1985 y Camila se encontró con Benedicto XVI en 2009. Ambas mujeres lucieron un look muy similar: vestidos negros, con poco escote, collar y aretes de perlas y una mantilla para cubrir su cabeza.

Tal parece ser que a Camila Parker le gustan las gargantillas como las usaba Lady Di: tres hileras de perlas y en el centro una gran joya rodeada de diamantes. Diana lucía un collar parecido, pero con dos hileras de perlas de tres pisos.

Hasta para lucir sensual, la reina consorte ha escogido los looks de Diana de Gales, como es el caso de un vestido de terciopelo de hombros descubiertos que le permitía lucir muy a la moda con gargantilla y tacones.

Camila Parker y Lady Di: los atuendos que usó la reina consorte y que Diana de Gales lució mejor

La duquesa y Lady Di parecieran tener los mismos gustos para elegir las tonalidades y el tipo de prendas para los eventos públicos del día, como es el caso que ambas apostaron por el rosa. ¿Con frío? Ambas mujeres apostaron por un abrigo tipo gabardina en color crema.

En redes sociales, específicamente en TikTok, algunos internautas se han hecho eco de las recientes comparaciones entre Camila Parker y Lady Di. Los usuarios de TikTok aseguran que Camila solamente quiere imitar el estilo de Diana de Gales, pero “no le llega ni a los talones”.

“No le llega ni a los talones”, “nunca va a poder ser como Diana”, “Lady Di es única y quiere imitarla porque no tiene estilo propio” y “Camila siempre será la otra”, “Camila se quiere ser como Diana pero ni le llega Diana es mejor que Camila y eso no vio Carlos pero bueno Diana es bellísima”,” Camila se quiere ser como Diana pero ni le llega Diana es mejor que Camila y eso no vio Carlos pero bueno Diana es bellísima”, fueron algunas de las reacciones.