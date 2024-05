Paula Pavic reveló su cambio físico y mental tras reto de 90 días haciendo burpees a las 5 AM

La influencer Paula Pavic compartió con sus seguidores los resultados de su reto de tres meses realizando varias series de burpees, el ejercicio de resistencia que consiste en realizar diversos movimientos, como tirarse al suelo en forma de plancha y luego ponerse de pie, dando un salto con los brazos extendidos hacia el cielo.

Esto, durante 90 días seguidos sin fallar ni una sola vez, incluso cuando se encontraba en otro país. Y todo, a las cinco de la mañana, para luego darse una baño con agua helada, por uno, dos y más minutos.

Si bien, reconoció que se nota tanto el cambio en su tonificada figura, sí logró sorprendentes resultados a nivel mental y disciplinario. Donde la constancia y la fuerza de voluntad fueron sus mejores amigas para no fallar.

Paula Pavic destacó cambio físico y mental

“Tal vez no se vea un cambio físico muy radical después de este reto de 90 días ya que llevo varios meses dándolo todo a nivel físico. Pero no tengo palabras para expresar mi cambio mental, si existiera una manera de medir el avance espiritual, mental, de conciencia, de autoestima, de autoconfianza y empoderamiento, las personas no dudarían ni por un segundo probar estos hábitos”.

Además, agregó que “la claridad mental y conexión que adquieres es mágica. La libertad que sientes cuando te encuentras a ti mismo a través de llevarte al límite es algo que no se puede expresar con palabras. El orgullo que sientes al estar construyendo la mejor versión de ti en todos los aspectos de tu vida y no fallar a tu palabra, es la mejor sensación que puedes sentir porque eso te lleva a estar realmente presente”.

Antes de su separación con Marcelo Ríos, Paula comenzó un trabajo de desarrollo personal junto a un polémico coach, quien ha sido cuestionado en España por su forma de monetizar el cambio de mentalidad con sus seguidores. De hecho, el propio Marcelo reconoció que esto fue uno de los motivos para poner término al matrimonio.