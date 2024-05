¿Quedó congelado?: Fernando Godoy reveló triste experiencia con exconductor de programa infantil

Un mal recuerdo de su niñez desclasificó el actor Fernando Godoy debido al encuentro que tuvo con un famoso animador de un programa infantil, quien no reaccionó de la mejor manera luego de ser abrazado sorpresivamente por el intérprete de Nacho Larraín, cuando este era un niño.

PUBLICIDAD

Así lo contó en el podcast “Más que titulares” de la cuenta @economina_cl, dando cuenta de la decepción que sintió en aquel momento de parte de quien era su ídolo.

Recomendados

“Yo era fanático de un personaje chileno que hacía contenidos infantiles… Yo me lo encontré en la calle y lo abracé con fuerza y él me pegó en los brazos. Me dijo que estaba ocupado, que no lo molestara”, reveló.

Esto, luego de conversar respecto a la reacción que tienen los telespectadores cuando se encuentran a los famosos en la vía pública y quieren saludarlos a cómo de lugar, sin pensar que pueden estar invadiendo la privacidad del artista. Tal como lo hizo él.

“A mí me marcó siempre esa cuestión, como que me rompió el corazón esa persona, porque yo lo veía en la tele y decía ‘es la persona más simpática del mundo, el más entretenido’, y de repente lo vi en persona, y el gallo es pesado. Me quedó siempre dando vuelta”, confesó.

¿Fue Marcelo de Cachureos?

Si bien no quiso revelar el nombre del aludido, las redes sociales no tardaron en dar nombres de quién podría ser la persona. Ahí el nombre de Marcelo de Cachureos fue el que más se repitió.

Producto de ello, Fernando Godoy confesó que a pesar de la fama que alcance, siempre intentará responder al cariño de la gente, sin importar el lugar ni el momento en que se encuentre. Promesa que le realizó a su familia cuando alcanzó el éxito en Casado con hijos.

“Al chileno la da lo mismo que estés a punto de comer, te va a pegar igual (en el hombro). Y si no le das bola, ese chileno se va a enojar feo. A nosotros nos pasa (que nos felicitan) y yo siento que es un regalo”, sentenció.