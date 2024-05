“Se va a agrandar la familia”: Michelle Adam entregó una inesperada noticia en el matinal “Tu Día”

Este 1 de mayo, la querida meteoróloga Michelle Adam entregó una linda noticia durante el matinal de Canal 13, “Tu Día” tras un sorpresivo anuncio de su amiga Priscilla Vargas, quien soltó lo siguiente: “la Michelle se prepara porque está, en este minuto, embarazada”.

La meteoróloga quedó atónita con las palabras de la animadora, al igual que la gente del equipo que expresaron su sorpresa. En una especie de juego televisivo, pretendieron que era un importante secreto que no debía ser contado, cuchicheaban en el oído de la otra, mientras que el estudio estaba tenso.

José Luis Repenning anunció que se iban a comerciales para solucionar la situación, pero Pri ya tiró la bomba, así que se hizo cargo y dijo que tenían que soltar la información. “Lo único que les voy a decir por ahora, es que se va a agrandar la familia”, dijo la meteoróloga.

La revelación “entre líneas” de Michelle

El asunto se agrandó y llegaron periodistas para colocar sus micrófonos en el rostro de Michelle para captar la verdad que tiene que revelar tras ser “echada al agua” por Vargas. “Muy pocas personas saben, y en mi familia no todos están enterados”, dijo entre risas nerviosas. “Lo que pasa es que Pri pensó que sabían todos en mi casa”, agregó descartando cualquier mala sangre con su amiga tras esta revelación.

Adam dijo que ella y la animadora querían “embarazarse” juntas, lo que fue confirmado por Priscilla. El juego televisivo continuó, señalando que deberían llamar a los hijos de Michelle antes que se enteren por la prensa.

Ellas declararon que ya había una pista en una imagen que mostraron antes de que Pri se fuera de tarro, y se trataba de un perrito viendo el informe meteorológico de Michelle Adam. “Lo podemos decir (como) ‘guau guau’”, soltó Adam dejando en claro de qué se trataba.

Las amigas no confirmaron que se trataba de un nuevo perrito que llegará a la casa de Michelle, sino que dijeron “usted puede hacer la lectura entre líneas, que quiera”. Repe expresó su decepción y que se quedó con los crespos hechos para el “bautizazo”, y Adam señaló que sus hijos todavía no sabían. “A mí me encantan las guaguas, pero estoy en otra etapa de mi vida”, cerró Michelle.