“Te acaban de tirar del segundo piso”: Gissella Gallardo recuerda noche que defendió a una mujer agredida

De armas tomar. Así de definió Gissella Gallardo en Podemos Hablar, programa que saldrá emitido este viernes por CHV. Esto luego que recordara la noche que defendió a una mujer tras ser agredida por su pareja en una discoteque.

El recuerdo surgió luego que el animador Julio César Rodríguez les preguntara a los invitados si habían vivido algún tipo de emergencias extremas, momento que la periodista reveló que salió en defensa de una joven víctima de violencia.

Si bien, la historia es de varios años atrás, Gallardo asegura que lo volvería hacer en caso de ver una situación similar, puesto que no es una persona de quedarse inmune ante ese tipo de situaciones.

“Yo tenía 20 años, estaba en la universidad y un día nos arrancamos con una de mis mejores amigas de la universidad a una discoteque de la capital. Estábamos bailando felices de la vida, pasándola bien y de repente vemos en un segundo piso, en el VIP de esta discoteque, que rueda una niña, escalera abajo con un mastodonte atrás y nosotras quedamos como ‘¿qué onda?’”, recordó.

Tras ello, fueron en ayuda de la joven agredida, quedando expuestas a los golpes.

“Abren la salida de emergencia, la empujan , la tiran y yo no me mido en esas situaciones. Yo soy de ir y enfrentarme, ponerme y defender. Ya me había pasado antes que por defender me llegaba uno que otro. Entonces, nos pusimos con mi amiga a defender a esta niña todo el rato y era el administrador de esta discoteque, que había peleado con su polola. Le había sacado la cresta y a nosotras nos llegaban combos, tiradas de pelo, quedamos sucias y negras”, reveló, orgullosa de ese acto justiciero.

“Es difícil salir del círculo de agresiones”

Pero eso no quedó ahí, puesto que llamaron a carabineros y acompañaron a la víctima a denunciar la agresión en la comisaría, encontrándose con una realidad que las sorprendió de mala manera.

“La llevamos a comisaría, la contuvimos, estuvimos con ella, hablamos por teléfono con su mamá y al final esta niña decide no presentar la denuncia, se llevaron detenido este gallo, decide no presentar la denuncia porque estaba enamorada. En ese momento, chica, obviamente no nos enojamos, pero era como ‘te acaban de tirar del segundo piso, rodando para abajo, ¿Cómo no vai hacer algo?´ Y ahí nos dimos cuenta que es super difícil en el fondo salir de este círculo de agresiones, círculo tóxico, vicioso de maltrato”, lamentó.

