El nostálgico beso entre Octavia y Alonso que tendrá repercusiones en “Como la vida misma”

En el episodio emitido este jueves de “Como la vida misma”, Octavia y Alonso dieron rienda suelta a su nostalgia de antigua pareja al besarse apasionadamente, hecho que podría tener repercusiones en sus vidas.

La situación se originó cuando ambos rememoraban el primer concierto al que asistieron juntos y cómo empezaron a pololear, al son de los acordes de la guitarra de Soda Stereo. Luego comentaron los hechos posteriores al recital, como el restaurante al que él la invitó, el vino que bebieron, el vestiddo que ocupaba el rol de Ingrid Cruz y cómo se le derramó carmenere sobre éste, así como el nerviosismo de Alonso antes de pedirle que fueran pareja y su alegría ciuando ella aceptó.

“Qué lindos momentos, lo pasábamos tan bien”, señaló nostálgico el rol de Diego Muñoz, según recoge Página 7.

“Yo nunca he vuelto a sentir algo así… esa sensación de que todo lo bueno está por venir, que no se puede ser más feliz”, expresó Octavia.

“Discúlpame, esto no está bien”

A continuación, la madre de Benjamín dejó volar sus emociones y afectos que, al parecer, aún conserva.

“Podemos volver a sentirnos así”, le planteó, para después besar a su exmarido.

Frente a esta iniciativa, Alonso quedó sorprendido y estupefacto, pero no frenó en seco al personaje de Ingrid Cruz.

Sin embargo, frente al deseo de ella de prolongar la pasión un paso más allá, el amigo de Caco tomó distancia. “Discúlpame, esto no está bien”, aclaró.

Dada la situación, Octavia no quiso darle mayor importancia al beso y afirmó que las cosas no se iban a confundir. En todo caso, le indicó que no se arrepentía de lo sucedido.

Como es de esperar, de seguro este beso tendrá sus repercusiones, pues en cualquier momento Sole se enterará de este íntimo acercamiento de Alonso con su exmujer.