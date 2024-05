Hijo de Camilo Sesto impacta con su apariencia y estado de salud tras desconcertante video

Vuelta al mundo ha dado el video que subió el hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, Camilo Blanes, que encendió aún más las alarmas por su deteriorado estado de salud.

Ya hace un tiempo se hace llamar Sheila Devil, todo en medio de su abuso de las drogas, lo que lo tiene viviendo en la calle y con su rostro quemado, sin dientes y el pelo sin ningún tipo de higiene. “Hola. Escuchen. Miren, sí yo soy la hija, la mujer, la hija de Camilo Sesto, ¿ok? Debes tener mucho cuidado y si crees que no es así, si eres gracioso, eres un chiste”, comenzó diciendo en inglés el joven.

Esta no es la primera vez que el joven, quien tenía al igual que su padre una carrera en la música, ha subido videos en este estado, donde se muestra errático e incoherente.

“Necesita ayuda urgente. Preocupante las condiciones en las que se encuentra el hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes”, expresó la usuaria de TikTok que rescató el video de Blanes. “Muestra un deterioro tras llevar una vida descontrolada”, agregó.

Madre de Camilo pide ayuda

Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, aseguró que su hijo está rodeado de malas amistades, más bien de gente abusiva que quiere ver qué consigue de su hijo, incluso, teme, que podrían quitarle la casa.

Ornelas confesó que está preocupada porque es un hombre violento quien le suministra la droga a su hijo y quien pretende quedarse con la propiedad que Camilín heredó. “Por eso Camilo no levanta la cabeza, ¿por qué?, porque él le suministra la droga y no lo deja sin droga, y le dije ‘cuidado’, yo no voy a dejar que acabes con mi hijo, porque cada día para mí es una sorpresa saber que está vivo, si está bien”, explicó.