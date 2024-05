“No podía cumplir con ese rol”: Pinilla reveló motivo para terminar relación con Gala Caldirola

El exfutbolista Mauricio Pinilla desclasificó el motivo que lo llevó a poner término a su relación sentimental con la española Gala Caldirola, con quien confirmó que tenía un romance luego de su término matrimonial con Gissella Gallardo.

Fue justamente con su exesposa que el comentarista deportivo participó en el programa Podemos Hablar de CHV, capítulo que saldrá emitido este viernes.

En la ocasión el animador Julio César Rodríguez le preguntó de entrada por qué había terminado con la española, al poco tiempo de dar a conocer el pololeo, señalando que lo hizo por sus hijos.

“Decidí a dedicarme al 100% a ellos, estaba con problema emocional grande y me había alejado bastante de mis niños y quería acercarme a ellos. Teniendo una relación no podía cumplir con ese rol”, explicó.

Además, respecto al quiebre matrimonial con la madre de sus tres hijos, Gissella Gallardo, Pinilla señaló que fue producto del desgaste que se produjo en la relación, tras 20 años de casados.

“Había desgaste en la relación, ya no planificábamos ni un fin de semana juntos, me preocupaba yo de trabajar, trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana trabajaban en la mañana, así a partido, después me preocupaba estar con mi amigo, ella de estar con su amiga, estar con su familia, vivíamos juntos, pero separados”, desclasificó.

Los primeros rumores de quiebre entre Gala-Pinilla

Fue justamente hace un año atrás, a finales de abril, cuando Gala Caldirola encendió alarmas de quiebre con Mauricio Pinilla. A través de su cuenta de Instagram, la modelo española escribió un particular mensaje como indirecta, algo que suele hacer bastante seguido: “Eres mucho y mereces mucho”.

De inmediato comenzaron las especulaciones, que la pareja del momento se había distanciado, peleado, muchas cosas, pero finalmente la misma modelo terminó con las especulaciones.

Subió un video en donde se ve junto a él sobre la cama, abrazados.

“Hay abracitos que te hacen sentir que todo estará bien...que te hacen sentir en casa”, escribió Gala.