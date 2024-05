“No podía juntar las letras...”: Periodista de “Buenos días a todos” habló sobre el susto que pasó tras alertas de un posible ACV

El periodista del matinal TVN, “Buenos días a todos”, Kevin Felgueras pasó por un delicado susto de salud que lo mantuvo semanas fuera de sus labores en el espacio matutino. Este jueves volvió a sus labores después de haber tenido que consultar a médicos por sospechas de un accidente cardiovascular.

Estos episodios ocurrieron el 9 y 11 de abril al aire, y por eso terminó yendo a dos neurólogos y dos cardiólogos por temor de estar al borde de sufrir un ACV. “Este martes 9 estaba hablando con Simón (Oliveros) y me preguntó ‘¿estás bien, te duele la cabeza?’ Porque yo estaba hablando mal, arrastrando la lengua y no me di ni cuenta. Eso podría ser indicador de algo”, comentó a LUN.

Él se dirigió a enfermería, y todo aparentaba estar bien, pero la situación cambió a los dos días cuando él estaba presentando y quedó “en blanco”. Posteriormente, “leyendo un documento no podía juntar las letras para pronunciar la palabra ‘percepción’. Ahí me asusté mucho porque fue muy extraño”, añadió.

Al comentarle a su esposa, Andrea Aguilar, sobre lo sucedido, ella le sugirió que fuera al doctor, así que acudió a un médico general. “Le describí todo y me pidió que me fuera a Urgencias porque podían ser episodios de TIA (accidente isquémico transitorio) y me explicó que era un paso previo a un ACV”, señaló el periodista.

“El cuerpo siempre habla”

Sin embargo, Felgueras no le hizo caso al doctor, y se fue a comer con su esposa, quien lo describió como “porfiado”. Ella lo terminó convenciendo de que fuera a un neurólogo al día siguiente. “Ese primer doctor me dijo que decíamos descartar cosas de inmediato y a los 10 minutos me estaba haciendo una resonancia cerebral, porque existía una posibilidad de que hiciera un ACV”, relató.

“Se descartó, consulté una segunda opinión y me mandaron a hacer muchos exámenes, incluyendo un encefalograma y Holter cardíaco. Soy un privilegiado porque pude hacerme todo rápido, ojalá todos tuvieran ese acceso a la salud”, agregó Kevin.

Le encontraron los exámenes alterados, así que fue a consultar con dos cardiólogos. “Encontraron que tengo una arritmia dentro de las márgenes y hoy conversé con mi doctor que me operó (de un bypass gástrico) y descartó que me falte alguna vitamina, estoy impecable por ese lado”, relató.

“No tengo claro por qué me pasó todo esto porque los doctores me dijeron que en muchos casos esto no se esclarece. Esto fue un aviso amable que el cuerpo siempre habla. Tengo que ir más lento con el trabajo, porque soy exigente. Me recomendaron otra licencia, pero lo siento como una burbuja y creo que debo aplicar cosas para mejorar mi rutina. Si tengo que volver a parar, no voy a esperar un aviso”, cerró.