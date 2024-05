“¿Sabes lo que me urge?”: El temor de Pangal Andrade tras su deseo de ser padre con Melina Noto

La canción ‘el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos´, al parecer está sonando sin querer queriendo en los oídos de Pangal Andrade, producto de su deseo de ser papá.

PUBLICIDAD

En conversación con sus compañeros de ¿Ganar o servir? de Canal 13, confesó su preocupación por el paso de los años y convertirse en padre demasiado tarde, lo que le impediría compartir con su retoño con la agilidad que le gustaría.

Recomendados

“¿Sabes lo que me urge?, es ser papá muy viejo y no poder, como ustedes, disfrutar como papá, hacer deporte con ellos”, sinceró Pangal, quien se encuentra en una relación con la periodista argentina Melina Noto.

Además, ante la pregunta de Egas si de verdad le gustaría ser papá, Andrade no dudó ni un segundo y le respondió que “Sí, lo voy a ser ahora, este año”, contestó con seguridad, agregando que para este 2024 tienen planificado vivir juntos con la animadora de TNT Sport, canal donde es compañera de Gonzalo Egas, a quien le realizó una particular petición.

“Yo trabajaba con la mujer de él, en el mismo canal”, le explicó a Claudio Valdivia, quien también es padre y estaba muy atento a la conversación.

“Estaba en maquillaje y yo en vestuario y me dice, ‘Gonza, ¿te vas a ir al reality?, qué bueno, estarás con Pangal. Me tienes que contar cuando salgas cómo se porta, porque me muero si pasa algo, me tienes que decir’”, desclasificó el ganador de La Granja.

“La llevé a mi casa y...”

Previamente, Pangal sinceró que extraña a su pareja y reveló cómo se conocieron, hace cinco años atrás.

“Es difícil estar encerrado. Estoy echando mucho de menos a la Meli. La conocí en el rafting. Dije ‘Oh, esta morena’, pero no me fijé en ella. Y días después estoy en un evento y me tocan la espalda, era ella. Me dice ‘¿Te acordai de mí?’, y empezamos a hablar. La pasé a buscar a Santiago, la llevé a mi casa y no salimos por 5 días”, contó a lo matador.