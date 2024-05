Soledad Onetto reveló cuál fue su propuesta de nombre para su pequeño hijo Borja durante su visita a “Tu Día”

La periodista de Canal 13, Soledad Onetto, volverá a sus labores en el noticiario “Tele13 Central” después de estar ausente por el nacimiento de su pequeño hijo Borja, quien abrió los ojos el 1 de febrero. Ante la víspera de su regreso al noticiario, ella visitó el estudio del matinal “Tu Día”, en donde habló sobre esta nueva etapa que está viviendo en su vida tras convertirse en mamá por primera vez.

PUBLICIDAD

José Luis Repenning reveló que fue unánime en la reunión de pauta que Borja se parece mucho a su papá, y la periodista estaba de acuerdo. “Es igual, no tiene nada de mí. Es exactamente igual a Andrés, un calco. Hay gente que para consolar me dicen: ‘cambian mucho con el tiempo’, pero yo no necesito consolarme creo que es precioso y es maravilloso. Nos ha llenada de muchísima alegría y felicidad”, señaló.

Recomendados

Maternidad y paternidad a una edad más avanzada

Repe le preguntó si es que Andrés se comporta más como un papá o un abuelo, considerando que él tuvo a su hijo menor a los 40 años, así que se sintió más blando con Pablo que con su primer hijo. Sin embargo, este no es el caso de Barrios, “lo que le he escuchado decir que es como el nacimiento de su primer hijo, su segunda hija y su tercera hija. Lo ha disfrutado de la misma manera, uno se reencuentra con la paternidad mi imagino”, añadió.

“En el caso mío ha sido todo sorpresa, todo locura, todo nuevo, todo sin experiencia. Pero también nos pasa, que con nuestra edad, nos reímos y decimos que somos como los abuelos. Yo, por lo menos, me siento mucho más aplomada, siento que si esto hubiese ocurrido a los 20 o a los 30, estaría muchísimo más nerviosa”, reveló.

Soledad Onetto Gentileza: Canal 13

¿Quién le puso el nombre a Borja?

La animadora Priscilla Vargas también tenía consultas para la madre primeriza y le preguntó a qué hora se duerme Borja. “Es divertido porque cuando lo van a ver dicen: ‘oh, este niño es una foto’, yo digo que en la noche es un video. La verdad es que se porta increíble”, puntualizó Soledad.

“Te tiene radiante Borja, te ves muy bien”, le comentó Pri que fue recibido con mucho agradecimiento por Onetto. Vargas agregó que le consultaba por la hora en que duerme porque probablemente no podrá hacerlo dormir por su horario de trabajo, pero va a tener la fortuna de verlo despertar y estar la tarde con él.

El periodista Francesco Gazzella le preguntó sobre el nombre de Borja y quién lo escogió si Andrés o ella. “Fue idea de Andrés, fue su propuesta, no fue mi idea. Cada uno puso su nombre sobre la mesa, y el mío era Lucas. Lo que pasa es que hay un futbolista que se llama Lucas Barrios, entonces ya había alguien que tenía ese nombre”, reveló.

Soledad Onetto agradeció la cantidad de mensajes de amor que recibió durante este proceso, especialmente después de la fuerte pérdida de su primer hijo. Ella al salir a la calle le preguntan por “¿cómo está Borja?”, y la periodista notó que él ya está formando su personalidad con el nombre.