Guarén comentó sobre la amistad de Fran Maira y Oriana Marzoli: “Siempre supe que se iba a llevar bien con ella”

La chica reality, Valentina Torres más conocida como “Guarén”, ha tenido que aclarar en numerosas ocasiones su relación actual con Fran Maira, una de sus amigas más cercanas que actualmente se encuentra encerrada en el programa “¿Ganar o servir?”. Se ha especulado de un conflicto, a pesar de que ambas han señalado que simplemente se distanciaron.

Torres estuvo presente en el programa de reacción que se emite en redes sociales, le consultaron inevitablemente por su amiga y le preguntaron sobre si le ha gustado su participación. Ella confesó que sólo la ha visto a través de videos de TikTok, pero le ha pedido a la gente que la mantengan informada sobre Maira. “Encuentro que se ve preciosa, le quedan muy bien los trajes antiguos”, comentó.

Con respecto a la amistad de Fran con Oriana Marzoli, la joven dijo “yo siempre supe que se iba a llevar bien con ella por la personalidad. Fran es imponente para las otras personas, y tiene mucha personalidad. Creo que algunas mujeres o la admiran o se llegan a sentir inseguras con ellas. Oriana también es una persona imponente con harto carácter, dije que las dos tienen harto carácter y pueden ser muy amigas”.

La animadora del react le comentó que ambas andan para todos lados juntas y que la española comentó que Fran es su única amiga. “Me encantan, congenian mucho, las dos personalidades igual se parecen. Los dos son como ‘acá estamos nosotras’, he visto TikToks de ellas paseándose y me da mucha risa”, señaló Valentina.

Al ser consultada sobre si es que ve reflejada la amistad que ella mantuvo con Fran en la dupla que hace con Marzoli, Guarén señaló que no ha visto videos extensos de ellas juntas. “No sé qué hablarán ellas dos para verme a mí con la Fran porque nuestra relación (...) en nuestro espacios privados también éramos uña y mugre, pero de manera distinta, hablando profundamente de nuestras inseguridades, de lo que queríamos hacer y nuestros sueños”, aclaró.

Le preguntaron a Valentina si es que le entregó consejos a Fran Maira antes de ingresar al reality, considerando que ella ya estuvo en un formato similar de encierro, y ante esto la joven contestó que “ella hace lo que le nace, las dos siempre hemos sido así, por más que no dan un consejo igual terminamos haciendo lo que queremos

“Yo creo que ella tenía muy claro lo que es encerrarse, yo igual le hablé y le mandé un mensaje. Le dije a la Botota que la cuidara mucho, que no se fuera en contra de ella. Le dije a Mateucci también. Le mandé un mensaje de suerte y estoy segura que va a saber qué hacer y cómo llevar ciertas situaciones porque lo hace así en la vida”, contó.

Finalmente, Valentina Torres aclaró sobre el distanciamiento que nunca existió un conflicto entre ellas, sino que sólo se alejaron por cosas que sucedieron en la vida. Si es que hablaría con ella sobre este tema en un posible ingreso al reality, Guarén comentó que no es algo que expondría en la televisión y Fran tampoco.

“Nos queremos mucho las dos, sobre cómo se puede ver desde afuera, es una interpretación de cada uno (...) Estoy seguro que ella me va a seguir defendiendo y yo igual la voy a seguir defendiendo siempre. Nunca me voy a ir en contra de la Fran, es alguien a quien conozco desde hace 7 años. Sí hubo un distanciamiento, pero no fue por nada en específico (...) son cosas que hablaremos después de que salga del reality”, cerró.