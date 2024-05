“Le grité la vida”: Raquel Argandoña desclasificó duro enfrentamiento con una locutora tras ser objeto de un feroz pelambre

En “Tal Cual”, la animadora Raquel Argandoña recordó un fuerte conflicto que tuvo con una excolega, en donde la enfrentó sin ningún tapujo. Esta historia fue contada después de que Pancha Merino relató su round en el supermercado con la exesposa del hombre que la estafó.

“Me pasó con una que trabajaba acá, menos mal que ya no trabaja, aquí me la encontré”, partió Raquel. “Fue hace muchos años, no voy a decir el nombre. Yo venía saliendo de la Radio Agricultura, donde trabajábamos con la Pata, pero cuando estaba en el centro en Manuel Rodríguez”, agregó.

Una vez que terminó su programa, ella sintonizó la radio y estaba el programa que las sucedía al aire. “Yo recién había perdido la tuición de mis hijos (...) ella se manda un speech (discurso) en contra mía, y no me conocía”, contó la Quintrala.

La mujer que estaba hablando no tenía una relación con Raquel, pero al comentar la noticia dijo “ni a una prostituta le quitan la tuición a los hijos”.

“Le dio una vergüenza...”

Esto obviamente no se fue de la mente de Raquel. “Un día, tuvo que haber pasado como cinco meses (del incidente en la radio), y yo fui al Zara del Parque Arauco. De repente, digo ‘ese pelo, yo lo conozco’. Me pongo en la fila para pagar (...) Yo le hago así (le toca al hombro y le dijo) ‘yo contigo quería hablar’. Le grité la vida”, relató.

Raquel recordó que muchas mujeres solidarizaban con ella y lo que estaba viviendo, lo que le ofrecía un respaldo de la gente. La mujer al ser increpada se puso roja, y señaló que era un mal entendido, por lo que Argandoña la acusó de ser cobarde. “A ella le dio una vergüenza terrible, no pagó las prendas, yo me puse en el lugar de ella”, recordó entre risas.

“Pasó harto tiempo y después me la encontré aquí en el canal cuando llegué a este canal. Ella no sabía si saludarme o no”, cerró Raquel Argandoña.