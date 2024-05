Paola Capelli se sinceró sobre su presente sentimental: “Estamos construyendo otro tipo de relación bajo nuestros términos”

Paola Capelli, madre de Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano y uno de los nuevos rostros de la televisión actual, habló distendidamente con LUN sobre aspectos más íntimos de su vida.

La mujer de 51 años es psicóloga de profesión y actualmente desempeña un cargo en el Municipio de Quilpué. Es madre de dos hijas, Camila, a quien tuvo a los 21 años, y Constanza, la conocida participante y ganadora del reality de CHV.

Acerca de su joven maternidad, la mujer afirmó que: “Nadie te puede decir que fue lindo ser mamá a esa edad, porque no es así. Cometí muchísimos errores que tienen que ver con la inmadurez emocional”.

Sin embargo, y pese a las dificultades, Paola crió a dos hijas independientes, con una mirada abierta y moderna de la vida. “Nunca crié niñas con culpa respecto ni siquiera de la construcción de su propio género”, sostuvo.

“Mis cánones de vida no entran en eso, me revelo”

En conversación con el medio citado, la madre de Constanza Capelli se sinceró sobre su presente emocional, luego de “separarse” tras 20 años de matrimonio. Según dio a conocer, tomaron la decisión cuando comenzaron a abundar las discusiones y desentendidos.

“Llegamos a un momento en que quizás nos hacíamos más daño que bien, no en términos físicos pero sí de mucha discusión”, señaló. Además, sorprendió al revelar que actualmente continúan en vínculo, pero construyendo un nuevo tipo de relación, fuera de los parámetros sociales.

“Nos seguimos viendo, salimos, cada uno en su casa. Estamos construyendo otro tipo de relación bajo nuestros propios términos y no desde lo que nos dicta esta sociedad tan normativa”, confesó.

“Mis cánones de vida no entran en eso, me revelo”, sostuvo la psicóloga.

Sobre esta nueva forma de llevar a cabo su vínculo amoroso, Capelli manifestó: “La idea es poder tener esta relación en casas distintas, sin pedirnos nada a cambio el uno del otro, sino que vivirlo más relajado”.

“Recién hoy estoy viendo ciertas luces en parejas que se atreven a construir una relación como a ellos les acomode. Antes los abuelos vivían en piezas separadas, pero hoy eso tiene otra connotación, en la que cada uno diseña su pieza como quiere y decide compartir esos espacios cuando le da la gana”, añadió.

Finalmente, la mujer abordó los cuestionamientos ajenos que debió enfrentar al momento de comunicar su separación, y que se deben, a la connotación que tiene para una mujer adulta el poner fin a su vida matrimonial.

“Yo siempre les dije a mis hijas que si este matrimonio se terminaba yo me bajaba de este barco; me agota el solo hecho de pensar en conocer a otra persona desde cero. Es muy divertido, porque cuando uno se separa, lo primero que te dicen las amigas es que ´si eres joven, puedes rehacer tu vida´. Pero, perdóname, yo ya tengo una vida, no tengo que rehacerla”, concluyó la profesional.