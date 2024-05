Series para relajarse: los mejores shows en streaming para aliviar el estrés laboral

El estrés laboral cada vez es más común, por eso se deben realizar actividades relajantes que ayudan a combatirlo y para ello, no hay nada mejor que ver una serie que te genere buenos sentimientos y también algunas risas.

A continuación, te recomiendo los mejores shows que puedes ver en diferentes plataformas de streaming y que te ayudarán a relajarte y a combatir el estrés laboral:

The Good Place – Netflix

Durante cuatro temporadas nos adentraremos en las aventuras de Eleanor en el más allá. Un día se despierta dentro de una oficina, donde le informan que había fallecido y que fue designada a estar en el “buen lugar”.

Eleanor se da cuenta que la confundieron con otra persona, no obstante, decide no mantenerse callada para poder disfrutar de su eternidad en el cielo, sin saber apenas empezarían sus problemas en el lugar donde no deberían existir.

Ted Lasso – Apple TV+

Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano universitario que fue contratado para dirigir un equipo de fútbol de la Premier League, que es la competición inglesa más importante.

A pesar de esta premisa, la serie no se trata sobre este deporte, sino que lo utiliza como un escenario donde se desarrollan diferentes tipos de situaciones, pero en el que prevalecerá las buenas intenciones.

Friends – Max

"Friends" es una serie emblemática.

He elegido mis 10 momentos “Friends”.

Este HILO, os va a encantar.

Vamos👇🏼🙌 pic.twitter.com/FBOaCkF2NF — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) April 7, 2024

La emblemática serie trata de seis amigos que viven en la ciudad de Nueva York y que lidian con los típicos problemas del día a día, solo que desde un enfoque más cómico. “Friends” ha sido considerada como una de las mejores series de la historia y pese a que en gran parte se desarrolla en la década de los noventa, podrás sentirte identificado con los personajes y las situaciones.

Futurama – Star+

La última temporada de Futurama se estrenó hace un año.

Serie animada de Matt Groening, creador de “Los Simpsons”, que apostó en esta oportunidad por presentarnos una sociedad futurista cuyos protagonistas viven un montón de aventuras deliciosamente chifladas. La última temporada se estrenó hace un año y tiene un enfoque más sentimental y que eleva la serie a otro nivel.