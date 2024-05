“Me gusta que cuando hago un favor...”: Argandoña y Castell sacaron los trapitos al sol por temas de dinero

Que Raquel Argandoña no tiene pelos en la lengua lo sabe muy bien el también deslenguado Jordi Castell, quien recordó cuando tiempo atrás hizo enojar a la animadora de Tal Cual y ella no tardó un segundo en hacérselo saber. Esto, porque La Quintrala sintió que el fotógrafo se había olvidado cuando ella lo ayudó a ingresar a un programa de televisión y correspondía que él le devolviera el favor.

PUBLICIDAD

Fue en el programa de TV+ donde la conductora y el panelista se sacaron los trapitos al sol, recordando la vez que Castell se atrevió a cobrarle dinero a Kel Calderon por asistir a un evento donde ella era embajadora de una marca de cosméticos e iba a presentar un labial que había creado.

Recomendados

Si bien, es una costumbre habitual de los influencer, en esa ocasión su asistencia estaba contemplada como un favor, a modo de apoyar a alguien cercano. Pero, él cometió el error de preguntar cuánto pagaban, situación que sacó de quicios a la madre de Kel.

Raquel y Jordi recordaron antigua pelea

“Cuando ella (Kel) trabajaba para MAC fue a Canadá a hacer el color del lápiz labial que ella quería, y se hacía el lanzamiento. Ella te invitó porque claro, ella era la anfitriona, y parece que tú le dijiste ‘¿cuánto hay?’”, le recordó Argandoña.

El problema, es que ella lo había ayudado a ingresar a TVN, por lo tanto, esperaba un gesto de vuelta. “Me gusta que cuando yo de repente hago un favor, la gente se acuerde”, reflexionó.

Castell, en tanto, recordó cómo fue la reprimiendo que recibió de Argandoña.

“Me escribiste algo súper fuerte. Me paraste los carros heavy, fue tan incómodo lo que sentí que justo yo en esa época estaba grabando con Pangal, tu exyerno, que en esa época ya era el ex pololo de tu hija. En un minuto yo le dije ‘Pangal, creo que la cagué’, y le conté todo, así tal cual lo estás contando tú”.