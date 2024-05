“Mi amigo el menos desubicado”: Viralizan broma de José Miguel Viñuela a Carla Jara por infidelidad de Kaminski

En un reciente episodio del programa “Dekanos”, que reunió a las icónicas figuras del recordado programa juvenil, José Miguel Viñuela le lanzó particular “talla” a Carla Jara, una de las invitadas al espacio. Como era de esperar, los cibernautas no tardaron en recoger el momento y viralizarlo.

Todo ocurrió cuando los exintegrantes del espacio juvenil, Alejando Arriagada, Ruth Gamarra, Nicole Pérez, Carla Jara y el recordado animador, José Miguel Viñuela, se reunieron en el espacio para recordar y revivir momentos icónicos en el extinto programa.

En medio del espacio, Viñuela lanzó una broma sin filtro a Carla Jara, que guardaba relación con la reciente infidelidad que vivió la actriz, por parte de su expareja, Francisco Kaminski, quien se vinculó sentimentalmente con su colega Camila Andrade, estando aún casado.

Fue en un momento inesperado que el conductor manifestó: “Oye, ¿A quién no se lo han cagado?”. De inmediato, el animador se dirigió a Carla Jara para señalar: “Pero yo hablo de plata...”. Sin poder evitarlo, Viñuela estalló en carcajadas, con su particular risa que no pasó desapercibida.

Por su parte, Carlita se unió a la broma si le dijo entre risas: “si po’, también po’”, mientras sus compañeros de espacio no pudieron resistirse al troleo.

Cabe recordar que este domingo a las 22:30 horas, Francisco Kaminski será parte del estelar Podemos Hablar, donde abordará su “verdad” tras el bullado quiebre con Carla Jara, quien lo acuso de serle infiel con Camila Andrade.