¿No le gustó? Así reaccionó Lucero Mijares a su nuevo ‘apodo’

Lucero Mijares logró posicionarse como la gran favorita para ganar el famoso reality show de canto ‘Juego de Voces’ donde diferentes celebridades se enfrentan con sus hijos a un duelo musical por una buena causa.

PUBLICIDAD

Pero fue la hija de Manuel Mijares la que logró robarse el corazón del público gracias a su particular forma de ser y no solo eso, sino por su enorme talento vocal, que la ha convertido en una de las jóvenes promesas de la música, demostrando que ha heredado la voz no solo de su padre, también de su madre, Lucero Hogaza.

Recomendados

A sus 19 años, Lucero Mijares se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la música en México acumulando distintos éxitos que la han llevado a pisar el escenario junto a grandes estrellas como Yuri y participar en obras de teatro como ‘El Mago’, además de que ha logrado enfrentar una serie de críticas en torno a su aspecto físico.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

Apodan a Lucero Mijares como la ‘Princesa de México’

Hay quienes han descrito como ‘privilegiada’ la voz de Lucero Mijares, tanto que esto le ha valido a la famosa hija de Lucero y Manuel Mijares un nuevo apodo por el que ya es conocida en redes sociales “La Princesa de México”, esto gracias a sus impecables presentaciones en el famoso reality show conducido por Angélica Vale.

Fue con su interpretación del tema ‘Stay With Me’ de Sam Smith, que Lucero Mijares se llevó las ovaciones del público demostrando el talento vocal que posee, gracias a esto, la joven de 19 años, se hizo tendencia en redes sociales, por su presentación ganándose el apodo de ‘La Princesa de México’.

Esta hazaña recordó a los seguidores el día en el que apodaron a su madre, Lucero Hogaza, como ‘La Novia de América’, incluso fue ella quien mostró su emoción por la calidez del público y cómo estaba siendo percibida su hija gracias a su talento.

La reacción de Lucero Mijares a su nuevo apodo

Muchos esperaban la reacción de Lucero Mijares ante su nuevo apodo y fue ella quien escribió a través de su cuenta de ‘X’ : “¿Alguien me puede explicar qué es ‘La Princesa de México’?” a lo que usuarios le respondieron a la joven cantante: “Es el sobrenombre tipo ‘La novia de América’ que eligió el público para ti”, “La princesa de México es una niña encantadora, con una sonrisa que derrite hasta el hielo más duro”, “Así te pusieron en TikTok jajajaja” y “Así te están llamando a ti”.