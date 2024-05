Soledad Onetto y ser madre a los 47 años: “Por primera vez tengo miedo”

A tres meses de dar a luz a su primogénito, la conductora Soledad Onetto se sinceró sobre su experiencia siendo madre a los 47 años. En entrevista con El País, la periodista, quien retomará sus labores en el noticiero de Canal 13 en los próximos días, abordó sus mayores temores tras convertirse en madre de Borja, su primogénito.

PUBLICIDAD

“Siento que estoy en un momento trascendental de mi vida”, confesó de entrada la comunicadora. Si bien la conductora defiende la decisión personal de querer o no tener hijos, asegura que se siente más que contenta y satisfecha con el proceso que está viviendo tras la llegada de Borja. “En lo personal, y ya pasado este proceso, solo puedo decir que no habría sido bueno perderme esta experiencia. Tenía que vivirla, que experimentarla, que gozarla y sufrirla”, expresó.

Recomendados

Respecto a los cambios que ha enfrentado en su proceso de maternidad, Onetto señala que “Ha sido radical”. En ese sentido explica que “han sido meses que, pese a todos los años de trabajar y estar muy conectada, he vivido una desconexión diferente, de andar como en una nube”.

“Ahora ya estoy más en la realidad porque estoy pronta a volver”, sostuvo la periodista, quien en los próximos días retomará su trabajo en el noticiero de C13. “Los dos primeros meses fueron como de sentir que no había nada tan importante. Que lo que me hablaban, lo que pasaba en el mundo, nada era tan relevante como Borja”, detalló.

Sus miedos al ser madre primeriza después de los 40

Tras sufrir la pérdida de un bebé, Soledad Onetto inició un nuevo tratamiento para concebir a Borja, quién llegó al mundo cuando la animadora ya contaba con 47 años.

Al ser consultada sobre si le molesta que su edad “sea un tema”, Onetto señala: “Con Andrés nos reímos. Me decía: “Borja va a llegar al mundo, nos va a mirar y va a decir, me vinieron a buscar mis abuelos”. Nos matábamos de la risa. Nada de eso me ofende y es como lógico y natural también que se hable de eso porque 47 años son 47 años”.

En esa misma línea añade que tras convertirse en madre después de los 40 años se ha enfrentado a algunos miedos como madre primeriza. “La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: ‘¿Cómo estás? Estoy bien, le dije, pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día. Y me dice: ‘Te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras”, recordó la comunicadora.

Al respecto reflexiona: “Eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir”.

Finalmente, la periodista recordó una frase que dijo en el pasado y que, a diferencia de antes, ya no le hace el mismo sentido.

“Una vez lo dije ante un grupo y se sorprendieron mucho. Dije: “Si la vida me quiere llevar hoy, que me lleve. Porque realmente he hecho todo lo que he querido, no hay nada en que me haya restringido o no haya alcanzado un sueño”, recordó.

“Pero ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, manifestó la presentadora de TV.