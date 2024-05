Berta Lasala recordó la vez que fue acosada por un fanático que se escondió en la basura: “El tipo no estaba bien”

En una escalofriante revelación durante su participación en el programa “Podemos Hablar” emitido el viernes, la reconocida actriz chilena Berta Lasala compartió un perturbador encuentro que tuvo con un admirador que se disfrazó de basura para poder espiarla.

PUBLICIDAD

Según el relato de Lasala, el incidente tuvo lugar hace algunos años cuando un individuo se le acercó mientras salía de su domicilio. “Un día voy saliendo de mi domicilio y veo a un tipo con las manos en los bolsillos que se me acerca como con ‘cara de loco’,” expresó la actriz.

Recomendados

A pesar de la incomodidad inicial, Lasala intentó desestimar la situación y se dirigió hacia su automóvil sin darle mayor importancia al encuentro. “Y yo cómo ‘ay, qué onda. (Me dijo) ‘no, es que te quiero pedir un autógrafo, yo soy tu admirador’. ‘Ya’, le dije. Me subí al auto y no lo pesqué”, relató.

Sin embargo, la situación tomó un giro más perturbador cuando, al sacar la basura más tarde ese día, se encontró con el mismo individuo escondido entre los desechos. “De repente, estoy en la casa y, voy sacando la basura y veo, en la basura de allá (apunta al frente) a un hombre”, relató la actriz visiblemente consternada. El acosador, quien resultó ser un admirador obsesionado, se había escondido entre los desperdicios con la intención de encontrarla.

Ante el asombro de los presentes, Lasala describió cómo el individuo se había camuflado entre las bolsas de basura, revelando la extrema medida a la que llegó para acecharla. “Era mi admirador que se había transformado en una bolsa de basura y se había metido como en la basura así”, explicó la intérprete.

En ese momento, la actriz recordó que le comentó lo sucedido a su pareja, en ese entonces, quien le sugirió contactar a las policías. “Y yo digo ‘cáchate, ahí está el gallo de la mañana’. El psicópata”, le dijo.

“Los Carabineros dijeron ‘sáquenle la cresta’, porque el tipo ya nos tenía hasta acá”, recordó la actriz.

A pesar del impacto emocional que le causó el incidente, Lasala concluyó su relato con una nota de humor. “No volvió más, yo creo que el tipo no estaba bien. No estaba en sus cabales. Y, a lo mejor, yo era muy linda también”, comentó la actriz entre risas, buscando aliviar la tensión generada por su relato.