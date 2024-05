Carola de Moras aclara rumores respecto del interés de La Red para que llegue a Caja de Pandora: “La verdad es que...”

Carolina de Moras salió al paso esta semana a los rumores que ponen su nombre entre las candidatas a la animación del programa “Caja de pandora”, de La Red, tras el congelamiento en pantalla de su conductora, Camila Andrade.

El actual conflicto mediático que ha protagonizado Andrade con Francisco Kaminski y Carla Jara ha mantenido a la animadora fuera del espacio del canal privado, y si bien las versiones de programas faranduleros aseguran que Camila ha sido desvinculada del estelar de La Red, ella misma ha insistido en que no ha firmado ningún finiquito con la estación televisiva.

La versión de Carolina de Moras

Sin embargo, y pese a la negativa de Andrade, lo concreto es que la danza de nombres que han circulado en espacios como “Zona de estrellas”, “Que te lo digo” o “Sígueme”, hacen casi evidente que su futuro en la animación de “Caja de pandora” tenga sus días contados.

En ese escenario, figuras como las de Tonka Tomicic, Eva Gómez y la propia De Moras, han aparecido entre las conductoras que los ejecutivos de La Red han tanteado para llegar a su programa.

Y en ese contexto es que la excoanimadora del Festival de Viña del Mar, y rostro de TVN y CHV, aclaró a publimetro.cl la veracidad de tales acercamientos.

Lo hizo durante el lanzamiento de la colección “Pandora Moments”, hasta donde De Moras llegó para conmemorar el “Día de la Madre”, una actividad en la que agasajó a su madre con una de las joyas de la nueva colección y valoró la enseñanza que le dio para aplicarla con su hija, Mila.

“Primero que todo, pucha que nos costó cuando éramos hijos entender que las mamás tenían la razón, pero ahora que soy mamá, me doy cuenta que mi mamá cada vez que me decía algo, tenía demasiada razón. Trato de explicarle eso a mi hija, pero claramente no lo va a entender hasta que ella lo viva porque es parte de la etapa de todos los seres humanos. Pero yo tengo una súper buena relación con mi mamá, la admiro cualquier cantidad, creo que es una mujer que ha tenido una vida súper dura y que ha sabido salir adelante, entregarnos lo mejor de ella. Tiene una alegría, una fuerza, un optimismo, que a mí me encantaría poder traspasarlo también a mi hija y tenerlo yo un poquito. Y con mi hija Mila tenemos una súper buena relación, tengo una hija sana de cabeza, por lo menos que entiende y es súper permeable a las cosas que uno le dice”, reconoció.

- Carolina, es inevitable realizarte esta consulta considerando que estas últimas semanas tu nombre ha aparecido en varios programas de espectáculos como la potencial conductora de “Caja de pandora”, en La Red. ¿Qué tan efectivo han sido esos acercamientos e interés del canal por ti? ¿Te interesaría volver a las pantallas en un proyecto como ese?

- Mira, la verdad que no me lo han preguntado ellos, entonces no puedo hacerme esa pregunta. En realidad, y de verdad, no me la han ofrecido, no me han llamado y no te puedo responder algo que en realidad no ha pasado.