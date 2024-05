Francisco Kaminski y Camila Andrade fueron captados juntos en un centro comercial este fin de semana

Tras el polémico triángulo amoroso que revivió la farándula nacional en el último tiempo, todos los ojos han estado puestos en Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade. Sobre todo luego de que este domingo, el locutor radial confesara en Podemos Hablar que inició una relación con quien fue apuntada como su amante, y además afirmó estar enamorado de ella.

Por lo mismo causó revuelo en las redes sociales que Kaminski y Andrade fueran captados juntos en un centro comercial de Santiago, específicamente el Mall Los Dominicos ubicado en la comuna de Las Condes.

Según testigos, la pareja habría estado recorriendo el mall y realizando algunas compras, según se pudo ver en las fotografías difundidas por la cuenta de Instagram dirrtypop.official. Incluso, algunos cazanoticias fueron más allá y aseguraron que el animador le habría estado comprando “aros y un collar a su suegra nueva”.

De acuerdo a la fotografía obtenida se puede saber que la pareja del momento estuvo comprando en el área de perfumería, lo que desató las especulaciones respecto a que el animador habría estado comprando un regalo para su nueva conquista.

Uno de los detalles que llamó la atención de la captura, es la mirada de las vendedoras, todas dirigidas hacia la pareja, quienes se ven muy relajados mientras vitrinean algunos productos.

La confesión de Kaminski

Cabe destacar que en la reveladora entrevista en PH, el ex de Carla Jara y acusado de serle infiel, reveló estar en una relación con Camila Andrade. Tras la insistencia de Julio César, Kaminski reconoció estar enamorado de su excolega en “Caja de Pandora”. “Podría decirte que sí”, respondió ante la interrogante.

Incluso aseguró que se proyecta con ella. “Hoy no tengo 15, 18 años. No estoy para relaciones pasajeras, ni para no proyectarme. No estaría haciendo todo lo que hice para algo que yo no sienta que tenga proyección”, señaló.

Camila Andrade y Francisco Kaminski Camila Andrade y Francisco Kaminski captados juntos. Vía Dirty Pop