Tom Brady: estas fueron las bromas más duras que recibió en show de Netflix por infidelidad de Gisele Bündchen

Durante 23 años, Tom Brady aguantó muchísimos golpes en una cancha de fútbol americano, pero nunca fueron tan duros como los que recibió en un extraño show realizado la noche del domingo en el Forum de Los Ángeles y transmitido en vivo por Netflix.

PUBLICIDAD

“The Roast of Tom Brady”, algo así como “Quemar a Tom Brady”, fueron tres horas de bromas continuas contra el mejor jugador de la historia de la NFL.

Recomendados

El show fue conducido por el humorista Kevin Hart y tuvo grandes invitados, como los humoristas Jeff Ross y Nikki Glaser; el ex mariscal de campo, Drew Bledsoe; el ex coach de los Patriots, Bill Belichick; ex compañeros como Rob Gronkowski, y también celebridades como Kim Kardashian.

¿Cuáles fueron las bromas sobre Gisele Bündchen que recibió Brady?

Luego de aparecer en el escenario como la celebridad qué es, ovacionado por todo el Forum, vestido de un traje negro, sin corbata y camisa negro, Brady se sentó en el escenario para recibir bromas de alto calibre.

Kevin Hart partió duro y le dijo a Brady que “eres uno de los mariscales de campo más inteligentes de la historia, ¿y cómo no te diste cuenta del karateca (en la relación a Joaquim Valente, el profesor de jiu-jitsu que supuestamente está en relación con su ex esposa Gisele Bündchen)? Ocho clases de karate al día y todavía es cinturón blanco. Todo el mundo se daba cuenta” . Todo eso acompañado de alusiones sexuales.

Un incómodo Tom Brady movía la cabeza y en un momento hizo el gesto de salud con un vaso de agua.

El conductor y humorista también “atacó” a TB12 por su decisión de volver del retiro para jugar una temporada más en la NFL con los Buccaneers, pese al ultimátum que le hizo Gisele y que eso finalmente desencadenó la ruptura definitiva.

Pero Hart no fue el único en tocar el tema. Varios de los que subieron al escenario repasaron a Brady por la separación y la supuesta infidelidad de su ex esposa.

Por ejemplo, Drew Bledsoe, la estrella que tenían los Patriots y que perdió la titularidad a manos de Brady después de una lesión, le dijo “viví un par de cosas que tu nunca tendrás: la primera selección en un Draft y un 28º aniversario de bodas…”.

La comediante Nikki Glaser abrió su espacio haciendo un resumen de la carrera de Brady: “Cinco MVP en el Super Bowl, mayor cantidad de triunfos, mayor cantidad de touchdowns. Tienes siete anillos (del Super Bowl). Bueno, ahora ocho luego de que Gisele devolviera el suyo”.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre Tom Brady?

La famosa celebridad también apareció en el escenario, pero fue recibida por un sonoro abucheo del público, situación que ciertamente le molestó.

En sus breves tres minutos destacó su mención a una supuesta cita que Kim Kardashian tuvo con Brady el año pasado: “Hablando de Tom y yo, sé que hubo algunos rumores de que tuvimos una cita, y nunca diría si lo hicimos o no, simplemente publicaría el video…”.

La broma que sí molestó a Tom Brady

El programa fue bautizado como “GROAT”, por la sigla “Greatest Roast of all Times” y que hace un juego con “GOAT” (“greatest of all time”), al calificativo a Tom Brady por ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL.

Y en general, pese a la dureza de las bromas y alguna supuesta incomodidad, Brady se tomó buenas las tres horas que duró el espectáculo, que por lo demás, sabía de qué se trataba y ayudó a promocionar. Incluso él también ironizó con el “Deflategate”, el mayor escándalo de su carrera cuando fue sancionado por supuestamente estar al tanto de que jugaba con pelotas desinfladas para permitirle mejor agarre en el clima frío.

Pero sí intentó cortar cuando Jeff Ross comenzó a molestar a Robert Kraft, el dueño de los Patriots, por el juicio que enfrentó por contratar prostitución en Florida. Brady se levantó de su asiento y le dijo “no digas esa m….a otra vez” al comediante.