“Cara de palo”: Carla Jara reveló insólita petición de Francisco Kaminski desde una bencinera

Una transferencia por 100 mil pesos para echar bencina a su vehículo de alta gama y no quedar en panne. Ese fue uno de los últimos favores que Francisco Kaminski le pidió a Carla Jara.

PUBLICIDAD

Así lo contó la propia afectada al programa Sígueme, revelando las insólitas peticiones de dinero que le acostumbraba realizar su exmarido, quien estaría hasta el cuello con las deudas. Según explicó, ella accedía para evitar conflictos con los cobradores informales y velar por " la seguridad de su familia”.

Recomendados

Pero, la gota que rebalsó el vaso fue cuando el animador no tenía para cargar combustible y no le bastaba con echar “diez luquitas”, sino que le pidió inmediatamente 100 mil para llenar el estanque.

“La Carla me dice que es tan...no sé si decir cara de palo, porque me queda corto (el apelativo), que para el auto que vendió (en 29 millones de pesos) y no le pasó los $6 millones, le manda una foto de la bomba de bencina y le pide que por favor le transfiera, porque no tiene plata. Y ella va y le transfiere 100 lucas para la bencina”, contó la periodista Cecilia Gutiérrez tras conversar con ella vía Whatsapp.

Carla Jara teme por su familia

Según explicó la panelista, “en ese momento el auto lo iban a vender para recuperar plata. Ella creía que en ese momento le iba a devolver seis millones de la venta. Otra cosa es que la Carla tiene una justificación para esto, pero es muy delicada y tiene que ver con las deudas de Francisco e involucran la seguridad de él, de su hijo y de la familia completa. Es muy delicado. Pero la Carla tiene una explicación de por qué le pasa esta plata, por la seguridad de ella y su hijo. Y él se agarró de eso todo este tiempo para pedirle plata”, agregó.

“(Kaminski) Está en el mercado informal. Las deudas son informales y ahí es donde Carla se preocupa y coopera de cierta manera, por el bienestar de ella y la seguridad de su hijo...Hay unos temas detrás muy, muy importantes que tienen que ver con deudas y la seguridad de la familia”, reveló el panelista Sergio Marabolí, amigo de la expareja.