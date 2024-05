“¡Diosa licántropa!”: así fue el segundo look de Shakira en la MET Gala que nadie vio

El pasado 6 de mayo, Shakira hizo su gran debut en una de las fiestas de la moda más importantes del año, la MET Gala, donde posó con un imponente vestido rojo que la convirtió en la rosa del jardín que adornaba las majestuosas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Tras varias décadas de trayectoria, esta fue la primera vez que Shakira acudió a este famoso evento organizado por Anna Wintour, de quien se dijo, había vetado a la barranquillera debido a que no aprobaba la forma de vestir de la cantante de ‘Antología’; sin embargo, el mito que acechaba a ambas se rompió el pasado lunes cuando la vimos desfilar junto a otra serie de estrellas décadas de la música y la moda.

Shakira en la Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

A su debut se sumó su compatriota, Karol G, quien lució un look inspirado en el ‘naked dress’ de Marilyn Monroe con un toque de fantasía a través de unos botines altos de plataforma a los que sumó unos prostéticos en forma de orejas de elfo, que dividió opiniones, mientras unos aseguraron que originaria de Medellín había acertado con la temática, otros reprobaron que luciera ese atuendo en su debut.

Shakira se convierte en una ‘rosa’ para la MET Gala

Por otro lado, Shakira usó para su gran debut, optó por un imponente vestido rojo firmado por Carolina Herrera. Se trató de una pieza que incluía más de 100 metros de tela y una capa escultórica en forma de rosa de 30 metros de gazar de seda y tomó cinco meses en ser acordada y diseñada especialmente para la colombiana y este momento tan especial en el mundo de la moda.

El encargado de llevar a cabo el diseño, fue su director creativo, Wes Gordon, quien estuvo junto a ella en su paso por la gala y no solo eso, sino que ofreció algunos de los detalles del vestido de Shakira que incluía detalles cut-out, que se trataba de una oda al trabajo artesanal de Carolina Herrera, demostrando que era una pieza ad hoc a la temática:

“La simplicidad de la silueta estructurada combinada con la grandeza de la capa es un testimonio de la habilidad y la experiencia del taller de una década”, mencionó la firma a través de sus redes sociales, además de que se trató de un trabajo en conjunto con el director creativo de la marca, la cantante y las tres principales patronistas del taller.

El look ‘coquette’ de Shakira en la MET Gala que nadie vio

Pero su vestido rojo no fue el único que Shakira utilizó, pues para el after party de la MET Gala, optó por un atrevido look coquette estilo lencero que dejaba ver mucha piel de la cantante.

Se trató de un vestido romántico con aires nupciales y lenceros que dejaban parte de los extremos de su torso al descubierto mientras caían por sus piernas algunas telas que aportaban movimiento a su prenda de tirantes que junto a la altura de su escote, lucía un moño, exactamente igual que en sus piernas, todo a forma de listones. El toque rockero se lo dio con sus maxibotas de plataforma que son todo un ícono de ella y una melena despreocupada.