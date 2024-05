“Era como tener un hijo más”: Faloon Larraguibel habló sobre las complicaciones de su exrelación con Jean Paul Pineda

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Faloon Larraguibel confesó algunos detalles desconocidos de su tortuosa relación con su exmarido, Jean Paul Pineda.

PUBLICIDAD

Conversando con Blue Mary sobre su matrimonio, la exchica “Yingo” recordó algunos de sus peores momentos de su matrimonio.

Recomendados

“Yo estaba feliz de casarme porque quería casarme. Y él era cariñoso, muy de piel. Pero empezaron a pasar cosas cuando se fue a Colombia, yo estuve sola en Santiago a cargo de mis hijos. Me llegaban mensajes de allá de gente que no conocía, de minas”, recordó la ex animadora de “Sabores”.

Además, se refirió a su relación con sus ex suegros: “Cuando estaba embarazada, antes de tener a mi hija, íbamos a la casa de la familia de él y veía a mi suegra al teléfono con la ex de él. ‘Ay sí, hola Claudia, mijita hermosa, ¿cuándo va a venir a almorzar?’. Nunca logramos llevarnos bien, yo les reclamaba mucho a ellos lo que hacía él, que lo tapaban en tantas cosas”, reveló la participante del reality de Canal 13.

Asimismo, agregó que “yo creo que a él le hicieron mucho daño, le daba copete, y yo tenía que hacerme cargo de todo, subir a mis hijos al auto, subirlo al él curado, yo manejar. Era como tener un hijo más. Y me da mucha pena eso porque yo quería a esa familia, por eso luché tanto”, sostuvo.

“No era para ti. Si no te hubiera pasado lo que te pasó, no te habrías dado cuenta”, opinó de vuelta Blue Mary, intentando darle ánimos.

Fuerte episodio de violencia

Cabe recordar que Jean Paul Pineda fue detenido por violencia intrafamiliar tras agredir a Faloon Larraguibel en marzo de este año.

El exfutbolista fue formalizado por dos delitos, amenazas y lesiones menos graves, y es por eso que “la Fiscalía solicitó el abandono del hogar que el imputado comparte con la víctima y la prohibición de acercarse a ella”, detalló el Fiscal Félix Rojas