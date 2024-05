“Era más que nada...”: Gissella Gallardo aclaró por qué Pinilla dio entrevista en PH a pesar de estar en tratamiento

Tras el revuelo que causó en redes sociales la imagen de Mauricio Pinilla en el programa Podemos Hablar el pasado viernes. su exmujer, Gissella Gallardo, explicó los motivos por el cual decidieron participar en la entrevista junto a Julio César Rodríguez, en CHV.

Según explicó, una de las razones fue para mostrar que tenían una buena relación como padres de sus tres hijos y decidieron hacer las paces, por el bienestar de ellos.

Además, aclaró que actualmente el exfutbolista se encuentra “mucho mejor”, distinto a como se vio en pantalla, puesto que la grabación fue hace un mes atrás.

“Este programa lo grabamos hace como un mes, él está mucho mejor. Fue autorizado por su equipo médico, él quiso hacerlo. Aparte, nosotros adquirimos este compromiso cuando me acompañó a TopChef. Era más que nada para mostrar que nos estábamos llevando bien y que él se había acercado a sus niños”, aclaró al programa Que te lo digo de Zona Latina.

Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

Los comentarios en redes sobre Pinilla

En cuanto comenzó la emisión del programa Podemos Hablar de CHV, el nombre de Mauricio Pinilla se convirtió rápidamente en trending tópic, en la red social X.

Con el hashtag #Pinilla los usuarios se lanzaron a comentar el llamativo aspecto físico del exfutbolista. Pero, los comentarios no iban enfocados en su aumento de peso, sino que sobre su actitud algo “ida”.

“Está tapado en pastillas de salud mental...”, “Qué le pasa a Pinilla, parece un robot”, “Qué le pasó”, fueron algunos de los comentarios más sutiles.

En la entrevista, el Pinilla contó que se sometió a un tratamiento médico para combatir la depresión.

“Fue una decisión súper importante que tomé, efectivamente me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños, entré en una fuerte depresión, lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme. No quería haber más gente… llegó el momento clave en el cual Dios me iluminó y me dijo ‘Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista y tomé la decisión de internarme en una clínica’, que me diera el respaldo emocional y psicológico para poder salir de la situación que estaba”.