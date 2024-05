Ésta es la película romántica recién estrenada y descrita como “un abrazo para quienes creen que no son dignos de amor”

Turtles All the Way Down

Cuando no te sientes digna de de recibir amor, es como estar atrapada en un oscuro laberinto emocional, donde cada segundo tus miedos más profundos y tus inseguridades más intensas te abruman. Es como si llevases una pesada carga sobre tus hombros, una carga hecha de dudas y autocrítica, que te impide ver lo mucho que realmente vales. Pero debes saber que en medio de esa oscuridad, hay una chispa de esperanza que te recuerda que sí vales (y mucho) y que mereces un amor bonito.

Recientemente MAX ha estrenado una película que ha causado un gran impacto en aquellos que están pasando por una situación similiar y que respaldan que se siente como “un abrazo” que habían añorado desde hace mucho tiempo. ¿Quieres saber más? Aquí te contamos de qué se trata y por qué no puedes perdértela.

Un recordatorio de que todos merecemos ser amados

Turtles All the Way Down La novela de John Green finalmente tiene su propia adaptación en Amazon Prime (Instagram)

Tras varios éxitos incluida su novela de 2012 ‘The Fault in Our Stars’ y su adaptación cinematográfica de 2014, así como la adaptación de 2015 de ‘Paper Towns’ de 2008, John Green se dio un pequeño descanso para que casi tres años después publicara ‘Turtles All the Way Down’, la cual ahora está sorprendiendo a todos con su adaptación cinematográfica en Amazon Prime.

La novela ha cautivado a lectores de todas las edades desde su publicación en 2017, con una narrativa cautivadora y personajes profundamente humanos ya que ofrece una mirada conmovedora a la lucha contra una enfermedad mental y la búsqueda del significado personal en un mundo caótico.

La historia, tanto en la novela como en la película, sigue a Aza Holmes (interpretada por Isabela Moner), una adolescente de 16 años, y su leal amiga Daisy (interpretada por Cree), mientras intentan resolver el misterio de un multimillonario desaparecido para obtener una recompensa.

Turtles All the Way Down Daisy (Creed) se convierte en un impulso para Aza en su lucha contra un TOC (Cortesía de MAX)

Sin embargo, la trama principal se centra en la lucha de Aza contra un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) severo que la lleva a estar constantemente preocupada por ser infectada por gérmenes y eventualmente morir a causa de ello.

Por si fuera poco, el reencuentro con Davis (Felix Mallard), un viejo amigo por el que siente atracción y que es hijo del desaparecido, pone su mundo de cabeza, llevándola a cuestionarse si es digna de ser amada.

Una historia que se atreve a ir más allá

Ésta podría parecer una historia de amor adolescente más pero la manera en la que Green plantea la batalla de Aza, hace que se sienta profundamente personal y que tanto quienes padecen un trastorno de ansiedad como quienes apoyan a una persona que lo sufre, se vean reflejados y empaticen.

Turtles All the Way Down Isabela Merced interpreta a Aza Holmes (Cortesía de MAX)

Green tenía grandes dudas de que su novela pudiera funcionar como película pero ahora, de la mano de la directora Hannah Marks y el guión de Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, se ha convertido en una realidad.

Es así como a través de los ojos de Aza, somos testigos de la complejidad del TOC y su impacto en las relaciones personales y la percepción del mundo. Experimentamos su lucha por mantener su amistad con su mejor amiga Daisy, su creciente atracción por Davis, sus intenciones de ir a la universidad y su constante batalla consigo misma mientras intenta convencerse de que su oscuridad no la define.

Turtles All the Way Down Feliz Mallard interpreta a Davis, un adolescente millonario que lucha por ser visto (Cortesía de MAX)

Lo que Green ha tratado de demostrar en esta historia es que es en esos momentos de profunda vulnerabilidad que descubrimos nuestra verdaderda belleza, la capacidad de sanar a través del amor, de crecer a través de la aceptación y de encontrar la fuerza para levantarnos una vez más, incluso cuando sentimos que estamos en nuestros momentos más bajos. Porque el amor no es un premio que se gana, sino un regalo que se da, un puente que conecta los corazones y une a las almas en un abrazo de compasión y entendimiento.