“Están dañadas”: Flaviana Seeling asegura que no le afectan los posteos mala onda de sus críticos en redes sociales

Flaviana Seeling reconoció este martes que a pesar de los mensajes “mala onda” que ha recibido en sus redes sociales, estos no la han afectado en nada ya que aseguró sentirse “bonita” a sus 46 años.

“Yo soy capaz de recibir críticas, no las tomo para mal. Lo que sí me preocupa es el hecho de que estas personas tengan tan poca empatía”, señala la Axé Bahía, quien en conversación con lun.com incluso dice que a sus críticas “me gustaría ayudarlas”.

La respuesta de Flaviana a sus haters

“Estuvimos viendo con mi equipo de dónde venían esos mensajes y descubrimos que principalmente eran de mujeres mayores, madres con hijos. Entonces, viendo que eran personas de más edad que criticaban yo me preguntó cómo esas personas pueden hacer comentarios de ese nivel” , apuntó.

“Eso habla de que están dañadas y no saben ponerse en el lugar del otro. Yo me pongo en el lugar de esas personas, quizás no están pasando por un buen momento y expresan eso como catarsis. Pero, claro, yo he trabajado durante mucho tiempo en mi autoconfianza”, reflexiona la bailarina, quien recuerda sus seis años de formación como life coach para apoyar sus dichos.

No tengo problemas con envejecer, yo tengo 46 años y me siento bonita — Flaviana Seeling

“Este desarrollo profesional me ha dado muchas herramientas para enfrentar casos de ciberbullying, pero muchas personas no lo tienen. Me pregunto qué pasa cuando esos comentarios los reciben personas más frágiles, adolescentes o niños. Les pueden llegar a destruir la vida. Yo en cambio en vez de ir contra ellos, los enfrento. Algunas personas los borran, yo los dejo” , sincera.

“Lo hago porque yo soy capaz de recibir cualquier crítica. Es verdad que los comentarios negativos suelen pesar más que los positivos, pero tengo claro que vienen desde una minoría. De 500 serán diez los que reclaman. La mayoría empatiza, aunque sé que no puedo esperar que todos empaticen conmigo”, prosigue Flaviana, quien no duda en aseverar que su exposición en redes sociales la hace con todas las aristas de su vida cotidiana.

“Hace poco perdí un bebé y lo conté porque así es la vida. Hay que enfrentarla. Después he posteado cosas como viajes e incluso he reaccionado a esto, que puede ser considerado mala onda. Muchas personas recuerdan a la bailarina de axé que llegó a Chile a los 19 años. Ahora soy mamá, soy empresaria, he cambiado, pero no tengo problemas con mi cuerpo. Creo que a veces las redes sociales son un medio de comparación que puede hacer mucho daño. Muchas personas critican por cualquier cosa”, dice.

Yo me pongo en el lugar de esas personas, quizás no están pasando por un buen momento y expresan eso como catarsis — Flaviana Seeling

“Yo trato de no usar filtros, aunque el que quiera usar filtros está en todo su derecho, es una decisión libre. Creo que es gratuita la mala onda. Yo no me creo nada y no soy la niñita de casi 20 que llegó a bailar, pero todos los fines de semana también trabajo bailando. Y te juro, el 90% de la gente que ve a Axé Bahía dice lo mismo. ‘Ustedes no envejecen’. Eso es lo que más nos dicen después de que nos veían cuando chicos”, agrega.

“No tengo problemas con envejecer, yo tengo 46 años y me siento bonita. Sigo bailando, mi cuerpo todavía tiene mucha energía para entregar. Me siento linda independiente de mi edad. Mi familia me adora y mi marido siempre me lo dice. Yo me creo linda y no me importa si tengo alguna arruga acá o allá. tengo súper asumido que todo se va air cayendo poco a poco. La cara, el cuerpo. Estoy preparada para eso y lo recibo con una sonrisa de oreja a oreja”, finaliza.