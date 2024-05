“Hasta mi esposa tiene un fanclub aquí”: De la Ghetto repasó su paso por Lollapalooza Chile y aseguró que sus fanáticos nacionales son “fieles”

De la Ghetto estuvo hace un par de días en Chile para promocionar su concierto en solitario el próximo 8 de septiembre, n el Movistar Arena.

Eso sí, hace un par de semanas también estuvo de visitar en suelo nacional para presentarse en la edición 2024 de Lollapalooza Chile.

“Yo tuve un DM de Feid y me dijo ‘que tú tienes en tal fecha’, y como yo no tenía nada me invitó. “Vente conmigo para cantar en Lollapalooza, el remix de Ultra Solo”, rememoró en exclusiva a Publimetro.

“Yo tenía varias cosas en el calendario, y las cancelé. La gente de mi equipo me decía, cómo tú vas para allá, tan lejos, por un verso? Y yo papi, yo estoy viendo más allá de lo que va a suceder cuando nos trepamos en Tarima”, comentó, asegurando que este momento “va a quedar plasmado en los libros de reggaetón en la historia, eso es como cuando la Fania fue a África a cantar esto, La Voz, Celia Cruz, Eli Colón, todo el mundo, es como lo mismo. Esto es parte de la historia de la cultura del género reggaetón chileno, y de aquí a 15, 25, 30 años, eso va a estar grabado y todo el mundo va a hablar de eso. Entonces fui, nos trepamos en Tarima, cantamos el tema por primera vez, porque lo canté también en el concierto de Pailita y Polimá, pero no estaba FeId, ni tampoco estaba Paloma Mami, estábamos nosotros tres nada más”.

“Esta vez estuvimos todos unidos, me sentí como los Power Rangers. Se sintió el poder en la tarima, porque yo salía a cantar y se quería caer. Me emocioné tanto y después abracé a todo el mundo y se los dije ‘cabrón, hicimos historia, esto es historia lo que acaban de hacer’ (...) esto es solamente el comienzo de lo que va a ser la cultura de reggaetón aquí en Chile, y no reggaetón, de la música urbana, porque ya no es solamente reggaetón, ya es música urbana”, comentó el músico.

Sus fanáticos de Chile

Acto seguido, le consultamos al artista qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en Chile, a lo que comentó que “la energía, la energía de la gente, es increíble. Aquí son gente que son muy amantes de la música, y amantes no solamente de la música, de la historia de la música, son gente que tienen una enciclopedia musical”, explicó.

“Los fanclubes más grandes míos son de aquí de Chile, tengo como tres fanclubes, aquí se pelean y todo entre los fanclubes, hasta mi esposa tiene un fanclub aquí y mis hijos, una loquera, pero me encanta”, expresó contento.

Asimismo, aseguró que el público nacional “es súper fiel y en verdad yo llevo ya viniendo tantos años en Chile, y por eso creo que los chilenos se merecen que yo les de otro regalo a ellos, que es mi concierto en el Movistar el 8 de septiembre, se merecen ese concierto, es la primera vez que voy a cantar en un Movistar, un concierto mío solo, venimos con una propuesta musical bastante grande”, comentó el intérprete de “La Sensación del bloque”, revelando que tendrá varias sorpresas en su espectáculo.

Cabe recordar que De la Ghetto se presentará el próximo 8 de septiembre en el Movistar Arena, evento que será llamado el “Chulistar”. La venta de entradas ya se encuentra disponible a través del sistema PuntoTicket.