Las intenciones de Caco tras manifestar sus sentimientos hacia Paula en “Como la vida misma”

Carlos “Caco” Cobarrubias transparentará sus íntimos sentimientos hacia Paula y anunciará sus intenciones con su exnovia en “Como la vida misma”.

PUBLICIDAD

El vendedor de automóviles mantendrá una franca y profunda conversación con su amigo Alonso, la cual ocurrirá en el capítulo 244 de la teleserie vespertina, que se emite este martes, pero al cual Página 7 accedió a través de Mega Go.

Recomendados

Carlos admitirá que se equivocó al haberle confesado a Paula que aún no la olvida, conisderando que se encuentra en una relación estable con Romina.

“No estoy dispuesto a seguir mintiendo”

Luego de que su amigo le expone su situación con Octavia, con quien se dio un apasionado beso, por unos momentos Caco intenta hacerle ver que volver con su exmujer y madre de su hijo sería una buena opción. No obstante, cuando Alonso le plantea la adversidad de construir relaciones sin sentimientos verdaderos, el anterior novio del personaje de Elisa Zulueta se de cuenta de que está siendo una suerte de “diablo vendiendo cruces”.

“Qué ando intentando encausar tu vida… si yo estoy a horas de dinamitar la mía”, señala el rol de Claudio Castellón, lo cual deja estupefacto al padre de Benja.

“Compadre, yo sigo enamorado de la Paula… y no estoy dispuesto a seguir mintiendo”, sincera finalmente Caco.

Si bien ha construido una familia con Romina y la hija de ambos, Cobarrubias tiene la firme convicción de que le confesará, pese a todo, la verdad a su actual pareja.

“No sé cómo mirar a Romi después de lo que le dije a la Paula. Sentía tanta culpa, que no me atrevía a volver a la casa”, confidencia a Alonso.

“Creí que el sueño familiar se cumplía, pero me equivoqué, me estaba engañando solo… porque yo quiero a la Romina, pero no estoy enamorado de ella”, expondrá en definitiva Caco a su amigo.